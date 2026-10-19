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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.51 WIB

Ramalan Zodiak Leo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo perlu beristirahat hari ini. Leo telah terbebani oleh banyak hal akhir-akhir ini dan tekanan yang leo alami sangat besar. 

Jadi, pertimbangkanlah untuk beristirahat. Leo mungkin tidak akan melaju secepat sebelumnya. Periode ini akan menjadi waktu istirahat yang leo butuhkan untuk menyelesaikan perjalanan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 19 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika merupakan orang tua, zodiak leo sebaiknya menetapkan batasan terkait pernikahan anak dan menghargai pilihannya sendiri. Terkait karir, keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu leo memperoleh proyek bergengsi.

Sementara itu, pergilah ke tempat yang tenang guna meningkatkan kesehatan dan stamina. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo

Jika merupakan orang tua, leo berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak. Leo mungkin berpikir nasihat diberikan adalah karena cinta dan niat baik.

Tetapi campur tangan leo justru berdampak negatif pada anak. Cobalah untuk menjaga jarak dan saling menghormati keputusan pernikahan anak.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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