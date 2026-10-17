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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.48 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Dengarkan Pasangan dengan Hati Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dapat berjalan lebih harmonis jika kamu bersedia memahami sudut pandang pasangan tanpa terburu-buru memberikan bantahan.

Perbedaan pemikiran tidak selalu membawa dampak buruk karena komunikasi yang terbuka justru dapat membantu kalian mengenali kebutuhan emosional dan harapan masing-masing.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, penting untuk memberikan kesempatan kepada orang yang kamu sayangi untuk menyampaikan perasaannya secara utuh.

Jangan terlalu fokus membuktikan bahwa pendapatmu benar hingga melupakan hal yang sebenarnya ingin disampaikan pasangan.

Cobalah memahami alasan di balik sikapnya, terutama ketika ia sedang menghadapi tekanan atau membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya.

Dukungan tidak selalu harus diberikan melalui nasihat panjang karena terkadang perhatian sederhana justru lebih dibutuhkan.

Menanyakan kabar dengan tulus, menawarkan bantuan ketika pasangan merasa lelah, atau menyediakan waktu untuk berbincang dapat membantu menciptakan suasana yang lebih hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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