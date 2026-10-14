Rezeki Mengalir Deras, 5 Weton Ini Disebut Punya Wibawa Layaknya Bangsawan

seseorang yang derajatnya terangkat cepat. (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com – Tradisi primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari lahir dan pasaran yang kerap digunakan untuk menggambarkan watak, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Dalam kepercayaan tersebut, setiap weton diyakini mempunyai karakter dan potensi nasib yang berbeda-beda.

Ada weton yang dikaitkan dengan ketekunan dalam bekerja, ada pula yang dipercaya memiliki kewibawaan serta peluang meraih kehidupan berkecukupan. Sejumlah weton bahkan dianggap istimewa karena konon berhubungan dengan kemudahan memperoleh kehormatan, kedudukan, dan kekayaan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat lima weton yang diyakini memiliki peluang untuk meraih kemakmuran, disegani banyak orang, dan mengalami peningkatan derajat kehidupan. Berikut daftar weton tersebut beserta karakter yang dipercaya menyertainya.

1. Sabtu Pahing, Dipercaya Memiliki Wibawa dan Jiwa Kepemimpinan Sabtu Pahing menjadi salah satu weton yang dalam kepercayaan primbon dikaitkan dengan kewibawaan dan kemampuan memimpin. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat serta berpotensi mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Sifat tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan karier maupun kehidupan sosial mereka. Ketika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, pemilik weton Sabtu Pahing diyakini berpeluang menduduki posisi penting dan memperoleh penghormatan dari orang lain.

Dalam urusan rezeki, weton ini juga sering dihubungkan dengan kehidupan yang berkecukupan. Keberuntungan konon bisa datang melalui berbagai jalan, termasuk kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

2. Rabu Wage, Sosok Bijaksana yang Pandai Mempertimbangkan Keputusan Rabu Wage dikenal dalam uraian primbon sebagai weton yang identik dengan kebijaksanaan dan kecermatan. Pemiliknya digambarkan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan, melainkan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menghadapi persoalan dengan lebih tenang. Dalam pekerjaan maupun usaha, sikap penuh perhitungan juga dapat menjadi bekal untuk melihat peluang dan menghindari risiko yang tidak perlu.

Dari sisi kehidupan sosial, Rabu Wage dikaitkan dengan kemampuan menjaga nama baik serta membangun kepercayaan. Seiring waktu, hal itu dipercaya dapat membuka jalan menuju kedudukan yang lebih baik dan kehidupan yang semakin mapan.

3. Jumat Kliwon, Weton yang Dikaitkan dengan Daya Tarik dan Keberuntungan Jumat Kliwon kerap dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki keistimewaan dalam tradisi primbon Jawa. Weton ini dipercaya mempunyai daya tarik yang membuat pemiliknya mudah menjalin hubungan dan dikenal oleh lingkungan yang lebih luas.

Relasi sosial yang terbangun dengan baik diyakini dapat menghadirkan berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kegiatan lainnya. Karena itu, Jumat Kliwon sering dihubungkan dengan terbukanya jalan menuju rezeki dan peningkatan status sosial.

Keberuntungan pemilik weton ini juga digambarkan dapat muncul secara tidak terduga. Meski begitu, kepercayaan tersebut tidak menjamin seseorang akan memperoleh kekayaan atau popularitas, sebab hasil kehidupan nyata tetap dipengaruhi banyak faktor.