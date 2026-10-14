Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces Rabu, 14 Oktober 2026

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak aquarius akan disalahpahami hari ini. Namun, jangan khawatir karena kesalahpahaman tersebut akan bersifat sementara dan tidak berat.

Melalui kepala dingin, aquarius seharusnya dapat melewati situasi tersebut. Ingatlah bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Cobalah bersikap tulus dengan kata-kata dan tindakanmu.

Segala sesuatu yang zodiak pisces lakukan akan ditandai dengan kesabaran dan tekad. Sikap pisces yang tenang dan teguh akan memenangkan hati semua orang. Hal ini akan menjadikan pisces sebagai pribadi yang kuat dan mampu menghadapi keadaan apa pun dengan kedewasaan.

Selain itu, jika mendambakan perhatian pasangan, cobalah menghabiskan waktu bersamanya guna menghidupkan kembali api asmara dalam hubunganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Upaya yang zodiak aquarius curahkan dalam hubungan akan memberikan dampak positif. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius akan menghadiri berbagai wawancara yang berjalan dengan baik.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan sebelum aquarius mengalami beberapa penyakit ringan. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.

Cinta Aquarius