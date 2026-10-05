Ramalan Zodiak Libra 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, pihak berwenang mungkin akan membuat kekacauan bagi zodiak Libra. Libra harus mengambil tindakan pencegahan, dan perlu menangani masalah ini dengan sangat hati-hati serta bijaksana. Bersikaplah kooperatif dan berhati-hatilah jika tidak ingin jatuh ke dalam perangkap.
Libra akan segera terbebas dari situasi ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana mengubah seluruh situasi dan bekerja dengan hati-hati dan damai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 5 Oktober 2026.
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Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra harus berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan untuk menghindari luka. Terkait karir, Libra akan berhasil mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawab.
Sementara itu, berhati-hatilah dengan konsekuensi negatif dari menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.
Cinta Libra
Libra akan bertemu seseorang yang cukup menarik di tempat kerja. Namun, perasaan Libra mungkin tidak akan dibalas. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaanmu untuk menghindari luka.
Karir Libra
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