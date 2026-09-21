Ramalan Capricorn Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Ada Perubahan dan Siap Hadapi Tantangan

JawaPos.com - Ada perubahan yang menanti Capricorn pada pekan ini, 21-27 September 2026. Selain kemungkinan melakukan perjalanan, Capricorn juga akan menghadapi sejumlah situasi yang membuat aktivitas berjalan tidak seperti biasanya.

Meski beberapa urusan mungkin mengalami keterlambatan, melakukan kegiatan amal atau membantu orang lain justru dapat memberikan rasa bahagia dan kepuasan tersendiri.

Memasuki pekan ini, Capricorn perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan, terutama dalam pekerjaan dan keuangan.

Komunikasi dengan pasangan juga membutuhkan perhatian agar masalah tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn pada minggu ini mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Capricorn mungkin harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi tersebut membutuhkan persiapan dan pengaturan tugas yang lebih baik.

Menyusun jadwal secara terorganisasi dapat membantu Capricorn menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.

Jika terjadi keterlambatan dalam aktivitas, tetaplah tenang dan fokus pada tugas yang menjadi prioritas.

2. Cinta

Hubungan asmara Capricorn berpotensi menghadapi kendala komunikasi. Perbedaan pemahaman dengan pasangan dapat menimbulkan masalah apabila tidak segera dibicarakan.

Capricorn sebaiknya menghindari percakapan dalam kondisi emosional dan berusaha menyelesaikan persoalan dengan pikiran yang tenang. Komunikasi yang santai dan terbuka dapat membantu memperbaiki hubungan.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, peluang mendapatkan pemasukan mungkin masih terbatas. Capricorn juga dapat merasa kesulitan mempertahankan uang karena berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi.