Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 21 September 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Sagitarius Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Hadapi Rintangan dengan Pikiran Terbuka

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Ada tantangan yang diam-diam menguji Sagitarius pekan ini, 21-27 September 2026. Sejumlah rintangan mungkin membuat Sagitarius harus mengorbankan sebagian kenyamanan dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Namun, jangan terburu-buru merasa khawatir. Dengan pikiran yang tetap terbuka, fleksibel, serta perencanaan yang matang, berbagai hambatan tersebut dapat dihadapi dengan lebih tenang.

Tidak hanya membutuhkan ketelitian dalam menjalankan aktivitas, Sagitarius juga perlu menjaga sikap dalam hubungan dan mengatur pengeluaran dengan lebih bijak.

Beberapa persoalan yang belum selesai berpotensi memengaruhi hubungan dengan pasangan, sementara pengeluaran yang meningkat perlu mendapat perhatian.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Sagitarius perlu meningkatkan konsentrasi. Kurangnya perhatian terhadap detail dapat menyebabkan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

Karena itu, sebaiknya setiap tugas diperiksa kembali sebelum diselesaikan. Perencanaan yang teratur juga dapat membantu Sagitarius menghadapi berbagai hambatan dan menjaga pekerjaan tetap berjalan sesuai tujuan.

2. Cinta

Hubungan asmara mungkin diwarnai persoalan yang masih tertunda. Kondisi tersebut dapat membuat Sagitarius lebih mudah bersikap keras kepada pasangan.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, cobalah menyampaikan perasaan dengan tenang dan santai. Komunikasi yang terbuka tanpa emosi berlebihan dapat membantu menyelesaikan masalah secara perlahan.

3. Keuangan

Dari sisi finansial, Sagitarius perlu bersiap menghadapi peningkatan pengeluaran. Kebutuhan yang semakin banyak dapat membuat anggaran lebih cepat berkurang.

Oleh sebab itu, penting untuk lebih waspada dalam menggunakan uang dan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.22 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.20 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore