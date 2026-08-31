Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 31 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Energi dan Waktu Pemulihan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan karena kesibukan yang terlalu padat dapat membuat energi menurun tanpa disadari.

Leo mungkin merasa mampu menjalankan banyak kegiatan sekaligus, tetapi kemampuan tubuh tetap memiliki batas yang perlu dihormati.

Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan menganggap rasa tersebut sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Senin, 31 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Berikan waktu untuk beristirahat agar kondisi tidak berkembang menjadi kelelahan yang lebih berat. Leo juga sebaiknya tidak memaksakan diri menyelesaikan seluruh kegiatan apabila tubuh mulai memberikan tanda membutuhkan jeda.

Pola tidur menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama apabila beberapa hari terakhir Leo tidur lebih larut karena pekerjaan atau kegiatan pribadi. Membuat jadwal tidur yang lebih teratur dapat membantu menjaga energi dan konsentrasi ketika menjalani aktivitas.

Selain istirahat, asupan makanan dan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan energi yang cukup. Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang banyak.

Leo juga dapat melakukan aktivitas fisik ringan untuk menjaga tubuh tetap bergerak, terutama jika pekerjaan mengharuskan duduk dalam waktu lama. Peregangan sederhana atau berjalan santai dapat membantu mengurangi rasa kaku dan memberikan jeda dari aktivitas yang monoton.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Keseimbangan dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Keseimbangan dan Waktu Istirahat

Senin, 31 Agustus 2026 | 15.14 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 31 Agustus 2026: Ubah Gaya Hidup untuk Kesehatan Lebih Baik - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 31 Agustus 2026: Ubah Gaya Hidup untuk Kesehatan Lebih Baik

Senin, 31 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Lepaskan Beban Emosional - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Lepaskan Beban Emosional

Senin, 31 Agustus 2026 | 15.03 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore