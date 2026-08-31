Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Energi dan Waktu Pemulihan

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas dan waktu pemulihan karena kesibukan yang terlalu padat dapat membuat energi menurun tanpa disadari.

Leo mungkin merasa mampu menjalankan banyak kegiatan sekaligus, tetapi kemampuan tubuh tetap memiliki batas yang perlu dihormati.

Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan menganggap rasa tersebut sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Senin, 31 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Berikan waktu untuk beristirahat agar kondisi tidak berkembang menjadi kelelahan yang lebih berat. Leo juga sebaiknya tidak memaksakan diri menyelesaikan seluruh kegiatan apabila tubuh mulai memberikan tanda membutuhkan jeda.

Pola tidur menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, terutama apabila beberapa hari terakhir Leo tidur lebih larut karena pekerjaan atau kegiatan pribadi. Membuat jadwal tidur yang lebih teratur dapat membantu menjaga energi dan konsentrasi ketika menjalani aktivitas.

Selain istirahat, asupan makanan dan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan energi yang cukup. Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang banyak.