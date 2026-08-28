Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Pernapasan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih karena rasa lelah dapat muncul ketika aktivitas sehari-hari berlangsung terlalu padat dan tubuh tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memulihkan energi.
Kondisi tersebut membuat Libra perlu lebih peka terhadap kemampuan tubuh agar kesibukan tidak berujung pada kelelahan yang berlebihan.
Selain menjaga stamina, Libra yang memiliki riwayat gangguan pernapasan sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tubuh dan tidak mengabaikan perubahan yang terasa berbeda dari biasanya.
Menjaga lingkungan, mengatur waktu istirahat, dan menghindari aktivitas yang terlalu menguras tenaga dapat membantu Libra menjalani hari dengan lebih nyaman.
AstroTalk secara khusus mengingatkan Libra agar lebih berhati-hati apabila sebelumnya pernah mengalami masalah pernapasan.
Jika udara, debu, asap, atau kondisi lingkungan tertentu biasanya membuat pernapasan terasa kurang nyaman, Libra sebaiknya mengurangi paparan terhadap pemicu tersebut sebisa mungkin.
Jangan memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berat ketika tubuh sedang terasa lemah atau pernapasan tidak berada dalam kondisi yang nyaman. Berikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat sebelum kembali menjalani aktivitas.
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Jawa Pos
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