JawaPos.com - Perjalanan laut dari Ambon menuju Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, bisa ditempuh menggunakan kapal penumpang yang melayani rute antarpulau. Salah satu operator yang menyediakan layanan tersebut adalah PT Pelayaran Dharma Indah dengan kapal KM Cantika Lestari 6E atau KM Cantika Ekspress 06.

Kapal pada rute Ambon-Bula umumnya dijadwalkan berangkat setiap Jumat sore atau malam, sekitar pukul 18.00 WIT. Keberangkatan biasanya dilakukan melalui Pelabuhan Slamet Riyadi, Kota Ambon. Meski demikian, calon penumpang perlu memastikan kembali jadwal sebelum berangkat karena perubahan cuaca, kondisi laut, dan kebijakan operasional dapat memengaruhi waktu pelayaran.

Rute ini menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat yang hendak menuju Bula tanpa menggunakan pesawat. Selain menghubungkan dua wilayah di Maluku, perjalanan laut tersebut juga menawarkan pengalaman menikmati pemandangan pesisir Pulau Seram dan gugusan pulau di sekitarnya.

Jadwal Kapal Ambon-Bula dan Pilihan Operator

Bagi calon penumpang yang ingin bepergian dari Ambon ke Bula, terdapat beberapa pilihan kapal yang perlu diperhatikan. Namun, tidak semua kapal memiliki jadwal tetap atau melayani pemberhentian yang sama.

Berikut beberapa kapal yang dapat menjadi alternatif perjalanan.

1. KM Cantika Lestari 6E dan KM Cantika Ekspress 06

KM Cantika Lestari 6E dan KM Cantika Ekspress 06 merupakan kapal yang biasa melayani perjalanan dari Ambon menuju Bula melalui jaringan rute antarpulau di wilayah Maluku.

Pelayaran ini umumnya menghubungkan Ambon dengan Bula, kemudian berlanjut ke Geser dan Gorom. Pada perjalanan tertentu, kapal juga dapat melanjutkan pelayaran menuju wilayah Kesui atau Teor.

Kapal biasanya berangkat dari Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, pada Jumat sekitar pukul 18.00 WIT. Penumpang sebaiknya datang lebih awal untuk menyelesaikan proses pembelian atau pemeriksaan tiket sebelum naik kapal.

Selain dua kapal tersebut, armada KM Cantika Lestari 77B dan KM Cantika Lestari 99B juga disebut melayani jaringan pelayaran di kawasan tersebut. Namun, penggunaan armada dan jadwal keberangkatan perlu dikonfirmasi kepada operator.

2. KM Frans Kaisiepo

Pilihan lainnya adalah KM Frans Kaisiepo yang melayani rute dengan sejumlah persinggahan di wilayah Maluku hingga Papua Barat.

Kapal ini berangkat dari Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, dengan rute yang dapat mencakup Waisala, Buano, Taniwel, Wahai, Bula, Waigama, hingga Sorong.

Berbeda dengan layanan langsung Ambon-Bula, perjalanan menggunakan kapal ini perlu memperhatikan urutan persinggahan dan jadwal kedatangan di setiap pelabuhan.

Karena itu, calon penumpang perlu memastikan apakah jadwal pelayaran yang tersedia memang melayani pemberhentian di Bula sesuai tanggal perjalanan.

Cara Mengecek Jadwal dan Memesan Tiket Kapal Ambon-Bula

Sebelum berangkat, calon penumpang sebaiknya tidak hanya mengandalkan jadwal reguler. Informasi keberangkatan kapal bisa berubah mengikuti kondisi operasional dan cuaca di perairan Maluku.

Untuk memastikan jadwal terbaru, penumpang dapat memantau informasi melalui kanal resmi PT Pelayaran Dharma Indah.

Beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum membeli tiket antara lain:

- Hari dan tanggal keberangkatan kapal dari Ambon.

- Jam keberangkatan serta perkiraan waktu tiba di Bula.

- Nama kapal dan rute persinggahan.

- Lokasi pelabuhan keberangkatan.

- Ketersediaan tiket dan ketentuan bagasi.

- Kemungkinan perubahan jadwal akibat cuaca atau kondisi pelayaran.

Penumpang juga disarankan memastikan lokasi keberangkatan. Sebab, kapal yang melayani rute berbeda bisa menggunakan pelabuhan yang tidak sama, seperti Pelabuhan Slamet Riyadi dan Pelabuhan Yos Sudarso.

Seperti Apa Pengalaman Perjalanan Laut Ambon-Bula?

Perjalanan dari Ambon menuju Bula bukan sekadar perpindahan antarkota. Penumpang akan melewati kawasan perairan Maluku yang memiliki karakter geografis khas, berupa gugusan pulau, garis pantai panjang, dan perbukitan hijau.

Dalam perjalanan menuju kawasan timur Pulau Seram, penumpang berkesempatan menyaksikan pemandangan pesisir dengan hutan lebat dan laut berwarna biru. Lanskap tersebut menjadi salah satu daya tarik perjalanan laut di wilayah ini.

Meski demikian, kondisi perjalanan sangat bergantung pada cuaca. Perairan Laut Banda dan Laut Seram dapat mengalami perubahan gelombang mengikuti musim angin.

Ketika gelombang meningkat, kapal bisa mengalami guncangan lebih kuat. Penumpang yang mudah mengalami mabuk laut sebaiknya mempersiapkan kebutuhan pribadi, termasuk obat antimabuk sesuai petunjuk penggunaan.

Perhatikan Cuaca Sebelum Berangkat ke Bula

Kondisi laut menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Ambon-Bula. Pada musim angin tertentu, gelombang di perairan Maluku dapat meningkat sehingga memengaruhi kenyamanan dan keselamatan pelayaran.

Periode September hingga Desember kerap disebut sebagai salah satu rentang waktu dengan kondisi laut yang relatif lebih bersahabat. Namun, kondisi tersebut bukan jaminan bahwa seluruh perjalanan pada bulan-bulan tersebut akan bebas gelombang tinggi.

Penumpang tetap perlu memantau prakiraan cuaca dan informasi keselamatan pelayaran dari otoritas terkait.

Apabila terjadi cuaca buruk, keberangkatan kapal dapat ditunda atau disesuaikan dengan keputusan operator dan syahbandar. Karena itu, sebaiknya jangan membuat jadwal lanjutan yang terlalu berdekatan dengan perkiraan waktu kedatangan kapal.

Mengenal Bula, Kota Minyak di Seram Bagian Timur

Bula merupakan ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kota pesisir ini dikenal dengan julukan Kota Minyak karena memiliki sejarah panjang kegiatan eksplorasi minyak bumi sejak masa kolonial Belanda.

Jejak aktivitas perminyakan tersebut menjadi bagian dari sejarah perkembangan Bula. Keberadaan sumur-sumur minyak tua dan infrastruktur peninggalan industri perminyakan turut membentuk identitas kawasan ini.

Saat ini, Bula menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Seram Bagian Timur.

Selain sektor perminyakan, kehidupan ekonomi masyarakat juga ditopang kegiatan perikanan dan perkebunan. Pala menjadi salah satu komoditas perkebunan yang dikenal dari wilayah Maluku.

Bagi pendatang, Bula juga menjadi titik awal untuk menjelajahi sejumlah destinasi wisata pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Setelah tiba di Bula, wisatawan memiliki kesempatan untuk menikmati sejumlah destinasi alam yang menawarkan karakter berbeda.

Pantai Gumumae menjadi salah satu tujuan wisata pesisir yang dikenal di kawasan Bula. Deretan pohon kasuari memberikan suasana teduh, sementara hamparan pantainya cocok untuk menikmati pemandangan laut.

Selain itu, ada pantai Sesar dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pesisir Seram Bagian Timur. Kawasan pantainya menawarkan pengalaman bersantai dengan latar perairan Maluku.

Kemudian ada pantai Englas dikenal dengan hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik tersendiri. Keindahan lanskap pantai ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu setelah perjalanan panjang dari Ambon.

Selain itu, salah satu fenomena alam menarik di kawasan Seram Bagian Timur adalah pulau pasir timbul Tanusang Bais. Hamparan pasir yang muncul di tengah perairan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai wisata bahari dan fotografi.

Selain pantai, perairan di sekitar pulau-pulau kecil kawasan Seram Bagian Timur juga memiliki potensi wisata bawah laut. Keindahan terumbu karang dan kehidupan laut menjadi daya tarik bagi penggemar snorkeling maupun aktivitas menyelam.

Wisatawan sebaiknya mencari informasi mengenai akses transportasi, kondisi pasang surut, dan ketersediaan perahu sebelum mengunjungi destinasi tersebut.

Alternatif Perjalanan dari Ambon ke Bula

Selain menggunakan kapal laut, perjalanan dari Ambon menuju Bula juga dapat ditempuh menggunakan pesawat. Penerbangan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu perjalanan.

Waktu tempuh penerbangan diperkirakan sekitar satu jam, bergantung pada layanan dan jadwal penerbangan yang tersedia.

Sementara itu, perjalanan laut membutuhkan waktu lebih panjang karena dipengaruhi jarak, kecepatan kapal, serta jumlah pelabuhan persinggahan.

Pilihan transportasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, anggaran, dan waktu yang dimiliki. Kapal laut bisa menjadi alternatif bagi penumpang yang ingin membawa barang lebih banyak atau menikmati perjalanan antarpulau, sedangkan pesawat lebih sesuai bagi mereka yang mengutamakan efisiensi waktu.