Momen Bhutan Akan Mendirikan 108 Chorten Suci dalam Satu Hari

Bhutan. (ist)
JawaPos.com - Bhutan akan menjadi saksi sebuah momen luar biasa ketika 108 Jangchub Chorten, atau Stupa Pencerahan, didirikan secara bersamaan dalam satu hari pada 1 November 2026. Hal ini merupakan sebuah inisiatif kerajaan yang digagas oleh Yang Mulia Raja Bhutan.
Project 108 mempertemukan tradisi spiritual Kerajaan Bhutan dengan semangat gotong royong ribuan orang dalam sebuah wujud penghormatan terhadap keyakinan, persatuan, dan cinta kasih yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Momen ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Bhutan untuk memperkenalkan kepada dunia salah satu sisi mendalam yang menjadikan negara tersebut begitu unik.
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Setiap chorten akan berdiri setinggi 15 meter, dengan jarak 108 meter antara satu chorten dan lainnya, membentuk koridor sakral di sepanjang Sungai Mau Chhu. Di balik skala pembangunan yang luar biasa ini, terdapat makna spiritual yang mendalam.
Angka 108 memiliki tempat yang sakral dalam tradisi Buddhis, yang tercermin antara lain dalam 108 volume Kangyur dan 108 butir tasbih dalam prayer mala. Setiap Jangchub Chorten melambangkan perjalanan menuju pencerahan, sekaligus menjadi wadah doa, berkat, dan harapan bagi perdamaian, cinta kasih, serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.
Semangat masyarakat Bhutan dalam zhābtog, yaitu tradisi mempersembahkan waktu dan tenaga untuk kepentingan bersama, menjadi bagian penting dari inisiatif ini. Masyarakat dari berbagai penjuru Bhutan dan negara-negara lain diperkirakan akan berkumpul di Gelephu untuk berpartisipasi dalam Project 108.
Inisiatif ini mencerminkan sebuah keyakinan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bhutan: ketika orang-orang bersatu dalam keyakinan dan tujuan yang sama, sesuatu yang tampak mustahil dapat diwujudkan. Ribuan tangan, dengan kontribusi masing-masing, akan menjadi bagian dari sebuah persembahan yang jauh lebih besar daripada upaya individu mana pun.
“Project 108 merupakan wujud nyata dari warisan spiritual Bhutan yang terus hidup, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hingga kini menjadi pedoman masyarakat kami. Keistimewaan inisiatif ini bukan hanya terletak pada didirikannya 108 chorten suci dalam satu hari, tetapi juga pada keyakinan, kemurahan hati, dan komitmen bersama yang melandasinya," kata Damcho Rinzin, Direktur Departemen Pariwisata Bhutan lewat keterangannya, Jumat (30/10).
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"Kami sangat terharu melihat masyarakat dari berbagai penjuru Bhutan dan dunia bersatu mendukung inisiatif Kerajaan yang visioner dari Yang Mulia Raja Bhutan, yang didedikasikan bagi perdamaian, cinta kasih, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup," ungkap dia.
"Kami merasa terhormat dapat berbagi momen bermakna ini dengan dunia, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bhutan sebagai sebuah negara yang menempatkan spiritualitas, cinta kasih, dan kesejahteraan bersama sebagai bagian penting dari jati dirinya,” ujarnya.
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