JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat ancaman serangan siber terhadap industri teknologi finansial (fintech) semakin kompleks. Pelaku kejahatan kini bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencari celah keamanan secara otomatis tanpa harus bekerja secara manual.

Wakil Ketua Umum I AFTECH sekaligus Pendiri dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan, serangan siber saat ini tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan peretas dalam menembus sistem keamanan. Kehadiran AI agents memungkinkan proses pencarian celah keamanan berlangsung selama 24 jam.

“Di era AI hari ini, yang menyerang kita itu bukan lagi manusia yang mencari celah di sistem keamanan yang kita udah pasang tadi itu. Tetapi AI agents yang bekerja meriset, bekerja 24 jam gak ada ngantuknya, gak ada capeknya,” ujar Marshall dalam Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (28/11).

Menurutnya, perkembangan tersebut membuat serangan siber semakin mudah diakses dan terjangkau. Jika sebelumnya pelaku membutuhkan kemampuan teknis tinggi untuk menembus sistem dengan perlindungan kuat, kini AI dapat membantu mengumpulkan pengetahuan dan menjalankan berbagai metode serangan.

Menghadapi kondisi tersebut, AFTECH terus memperbarui standar keamanan siber bagi perusahaan fintech yang menjadi anggotanya. Pedoman tersebut juga dimasukkan ke dalam kode etik asosiasi agar dapat diterapkan oleh seluruh anggota, termasuk perusahaan rintisan yang memiliki keterbatasan anggaran.

Selain memperkuat standar keamanan, AFTECH juga berencana membangun sistem pemantauan keamanan siber secara kolektif. Langkah ini ditujukan untuk membantu perusahaan fintech berskala kecil yang belum mampu menyediakan pusat pemantauan keamanan siber selama 24 jam secara mandiri.

“Startup yang baru berdiri mungkin enggak sanggup punya 24-7 cyber security monitoring center. Tetapi kalau asosiasi bisa membentuk yang kolektif, bagi perusahaan-perusahaan yang masih startup, masih kecil, itu kita bisa bareng-bareng,” jelasnya.

Marshall menilai, pertukaran informasi mengenai serangan siber juga perlu diperkuat di antara perusahaan fintech. Selama ini, perusahaan cenderung menangani insiden keamanan masing-masing tanpa membagikan pengalaman serangan kepada pelaku industri lainnya.

Padahal, informasi mengenai metode yang digunakan peretas dapat menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan lain untuk memperbaiki sistem perlindungan mereka. “Hacker-nya saling sharing knowledge dan pengalaman, kitanya enggak. Nah, itulah gunanya kita berkumpul di asosiasi industri,” katanya.