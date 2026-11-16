AI Bantu Ungkap Kejahatan Keuangan, IAPI Ingatkan Risiko Kebocoran Data Rahasia 

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai membuka peluang baru dalam proses audit investigasi, termasuk untuk mengungkap berbagai kasus kejahatan keuangan. Teknologi ini dinilai dapat membantu auditor memeriksa data dalam jumlah besar yang sulit ditangani hanya dengan metode manual.

Ketua Komite Jasa Investigasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Rizki Damir Mustika mengatakan, AI dapat menjadi alat bantu bagi investigator dalam menghadapi semakin kompleksnya kejahatan keuangan. Terlebih, pemeriksaan investigasi tidak bisa hanya mengandalkan metode sampling.

"Dan jumlah yang sangat besar pemeriksaan secara populasi, rasanya dalam kondisi saat ini tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan manual dan konvensional. Sehingga kami beranggapan bahwa pengguna-penggunaan teknologi seperti contohnya AI, itu dapat menjadi satu solusi yang membantu kita investigator untuk bekerja," kata Rizki dalam konferensi pers Pendidikan dan Sertifikasi Calon Certified Financial Investigator (CFI) di Jakarta, Senin (16/11).

Meski demikian, Rizki menegaskan bahwa AI hanya berperan sebagai alat bantu dan tidak dapat menggantikan peran auditor investigasi. Penggunaannya juga harus tetap memperhatikan kode etik profesi akuntan publik.

"AI adalah tools, sehingga dia tidak menggantikan," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian IAPI adalah risiko kebocoran data rahasia ketika auditor menggunakan layanan AI milik pihak ketiga. Sebab, proses audit investigasi dapat melibatkan berbagai informasi sensitif yang tidak boleh sembarangan dibagikan.

"Salah satunya adalah independensi dan juga kerahasiaan data. Nah tentunya penggunaannya itu akan memudahkan kita, tapi ada pertanggungjawaban dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum kita bisa mengupload data-data rahasia itu kepada sistem mungkin pihak ketiga, seperti itu," paparnya.

Menurut Rizki, penggunaan teknologi dalam audit investigasi juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap auditor perlu memahami batasan data yang boleh digunakan serta memastikan pemanfaatan AI tidak bertentangan dengan ketentuan kode etik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuat modus kejahatan keuangan semakin beragam. Jika sebelumnya kejahatan lebih banyak berkaitan dengan penggelapan, pencurian, dan penipuan, kini praktiknya berkembang menjadi lebih kompleks.

Bahkan, kejahatan finansial mulai memanfaatkan teknologi untuk melakukan pencurian identitas hingga pemalsuan suara. Modus tersebut dapat digunakan untuk menipu korban melalui berbagai skema penipuan.

"Penggelapan, pencurian, penipuan ini lebih kepada hal-hal yang lebih kompleks. Bahkan seperti pemalsuan suara, identity theft, pencurian identitas, kemudian pemalsuan suara untuk penipuan, scam dan lain-lain," ungkap Rizki.

Karena itu, IAPI terus mendorong penguatan kapabilitas financial investigator melalui program pendidikan dan sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch 11 yang diselenggarakan Komite Jasa Investigasi IAPI.

Program tersebut mengangkat tema penguatan kapabilitas financial investigator, khususnya terkait akuntabilitas metodologi penghitungan kerugian keuangan. Peserta dibekali pemahaman mengenai pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian keuangan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan.

Financial investigator tersertifikasi IAPI diharapkan mampu menghasilkan laporan pemeriksaan yang andal dan dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam proses penegakan hukum. Dengan metodologi penghitungan kerugian keuangan yang kuat dan akuntabel, mereka juga diharapkan menjadi mitra strategis aparat penegak hukum.

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Rizki menekankan, hasil investigasi tidak cukup hanya menyajikan angka kerugian keuangan. Metodologi dan dasar penghitungan harus jelas agar dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika digunakan dalam proses penegakan hukum.