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Penulis: Dhimas Ginanjar
Jumat, 13 November 2026 | 21.16 WIB

Microsoft Down Global, Email dan Layanan AI Terganggu, Operasional Perusahaan Ikut Terdampak

Kantor Microsoft di Redmond, Amerika Serikat. (The Information) - Image

Kantor Microsoft di Redmond, Amerika Serikat. (The Information)

 JawaPos.com - Gangguan besar pada layanan Microsoft berdampak terhadap pengguna di berbagai negara. Microsoft 365, Outlook, dan sejumlah platform lainnya mengalami gangguan yang turut memengaruhi layanan pemerintah maupun operasional perusahaan di Jepang.

Microsoft Jepang pada Jumat (13/11) memastikan gangguan tersebut bukan disebabkan oleh serangan siber. Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), gangguan yang terjadi sejak Kamis itu membuat sejumlah layanan digital tidak dapat diakses secara normal.

Menteri Digital Jepang Toshiharu Furukawa mengatakan layanan email pemerintah ikut tidak berfungsi. Meski demikian, pemerintah masih memiliki saluran komunikasi alternatif, seperti telepon, aplikasi percakapan, dan pesan singkat.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa mengakui gangguan tersebut menimbulkan dampak besar.

"Dampaknya tidak diragukan lagi sangat besar," ujarnya. Dia menambahkan pemerintah akan menangani situasi tersebut.

Gangguan juga memengaruhi aktivitas sejumlah perusahaan. Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. misalnya, terpaksa mengalihkan penerimaan pesanan dari mitra bisnis ke layanan telepon. Sebelumnya, perusahaan tersebut biasanya menerima pesanan melalui email.

Perusahaan jasa pengiriman besar Sagawa Express Co. juga tidak dapat menerima reservasi daring untuk layanan pengiriman bagasi tanpa perlu dibawa sendiri di bandara dan stasiun kereta. Layanan tersebut menggunakan Outlook sehingga ikut terdampak.

Microsoft menyatakan terus melakukan pemulihan dengan mengalihkan lalu lintas jaringan dan memulai ulang server yang mengalami gangguan. Reuters melaporkan gangguan tersebut berlangsung setidaknya lima jam.

Menurut Microsoft, sejumlah server tiba-tiba tidak tersedia sehingga membebani server lain yang masih beroperasi.

"Kami secara agresif menempuh berbagai langkah untuk mengurangi dampak gangguan," kata perusahaan tersebut.

Layanan pemantau gangguan Downdetector mencatat sekitar 100.000 laporan masalah terkait Microsoft hingga pukul 14.00 waktu bagian Timur Amerika Serikat pada Kamis (12/11).

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News

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