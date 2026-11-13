CST Token Perluas Ekosistem Web3, Kembangkan Layanan Staking hingga EduFi

JawaPos.com - Pengembangan ekosistem Web3 tidak hanya bergantung pada teknologi blockchain, tetapi juga perlu didukung beragam utilitas dan kolaborasi antarpelaku industri.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus CST Token dalam memperluas ekosistemnya di Indonesia.

CST Token terus mengembangkan berbagai inisiatif berbasis blockchain, mulai dari layanan staking hingga rencana pengembangan CST EduFi dan CST Passport.

Berbagai layanan tersebut disiapkan untuk memperluas fungsi ekosistem sekaligus meningkatkan keterlibatan pengguna.

Upaya pengembangan tersebut juga dilakukan melalui keterlibatan CST Token dalam berbagai kegiatan industri Web3. Terbaru, CST berpartisipasi sebagai Noble Sponsor dalam W3W Asia 2026 yang berlangsung pada 11-12 November 2026.

Dalam acara tersebut, Siti Farikha selaku Web3 Lead CST Token turut menjadi pembicara dalam sesi bertajuk "When Altseason?".

Diskusi tersebut membahas dinamika pasar altcoin, tantangan keberlanjutan proyek aset digital setelah listing, hingga perkembangan narasi pasar menjelang siklus Bitcoin berikutnya.

Web3 Lead CST Token Siti Farikha mengatakan, kolaborasi antara proyek, komunitas, dan pelaku industri menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan ekosistem Web3.

“Perkembangan Web3 membutuhkan kolaborasi yang kuat antara proyek, komunitas, dan pelaku industri. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatif yang kami jalankan, CST ingin terus membangun hubungan yang lebih luas sekaligus menghadirkan pengembangan ekosistem yang relevan bagi pengguna,” ujar Siti.

Partisipasi dalam W3W Asia 2026 sekaligus melanjutkan rangkaian aktivitas CST sepanjang 2026.

Sebelumnya, CST terlibat dalam BTC Pizza Day bersama Reku Exchange, menggelar program edukasi CST Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), serta mengikuti Indonesia Web3 Hidden Gems bersama Futures Coin Media.

CST juga memperoleh Best Local Token Listing dari FLOQ Exchange pada Juni 2026. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari perjalanan CST dalam mengembangkan keterlibatannya di industri aset digital.