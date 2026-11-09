Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.27 WIB

Studio Kamen Rider Toei Perketat Penggunaan AI Generatif dan Perluas Bisnis Game

Kamen Rider Toei (variety) - Image

Kamen Rider Toei (variety)

JawaPos.com - Toei Company perkuat strategi bisnisnya dengan memperhatikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Perusahaan yang dikenal melalui waralaba populer seperti Kamen Rider tersebut juga tengah mempersiapkan langkah baru untuk memperluas bisnis video game.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya Toei menghadapi perubahan industri hiburan global yang semakin kompetitif.

Pembahasan mengenai kebijakan AI generatif dan rencana pengembangan game Toei menjadi sorotan dalam laporan Variety.

Aturan penggunaan teknologi AI generatif menjadi perhatian tersendiri bagi industri kreatif, terutama karena pemanfaatannya berkaitan dengan proses produksi, perlindungan karya, serta peran tenaga kreatif manusia.

Namun, rincian lengkap kebijakan yang dibahas dalam laporan tersebut perlu merujuk langsung pada keterangan resmi perusahaan.

Toei juga memperlihatkan keseriusannya mengembangkan bisnis game. Perusahaan ini sebelumnya telah membentuk divisi khusus bernama Toei Games untuk menggarap permainan video.

Langkah tersebut membuka peluang bagi Toei untuk memperluas jangkauan bisnisnya, tidak hanya melalui film, serial televisi, dan animasi, tetapi juga industri permainan digital.

Salah satu proyek yang telah diumumkan sebelumnya adalah Game Project HENSHIN, sebuah proyek aplikasi game baru dari waralaba Kamen Rider yang dikembangkan bersama Bandai Namco Entertainment.

Pengumuman tersebut menjadi bagian dari rangkaian ekspansi Kamen Rider dalam perayaan ulang tahun ke-55 pada 2026.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore