Studio Kamen Rider Toei Perketat Penggunaan AI Generatif dan Perluas Bisnis Game

JawaPos.com - Toei Company perkuat strategi bisnisnya dengan memperhatikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Perusahaan yang dikenal melalui waralaba populer seperti Kamen Rider tersebut juga tengah mempersiapkan langkah baru untuk memperluas bisnis video game.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya Toei menghadapi perubahan industri hiburan global yang semakin kompetitif.

Pembahasan mengenai kebijakan AI generatif dan rencana pengembangan game Toei menjadi sorotan dalam laporan Variety.

Aturan penggunaan teknologi AI generatif menjadi perhatian tersendiri bagi industri kreatif, terutama karena pemanfaatannya berkaitan dengan proses produksi, perlindungan karya, serta peran tenaga kreatif manusia.

Namun, rincian lengkap kebijakan yang dibahas dalam laporan tersebut perlu merujuk langsung pada keterangan resmi perusahaan.

Toei juga memperlihatkan keseriusannya mengembangkan bisnis game. Perusahaan ini sebelumnya telah membentuk divisi khusus bernama Toei Games untuk menggarap permainan video.

Langkah tersebut membuka peluang bagi Toei untuk memperluas jangkauan bisnisnya, tidak hanya melalui film, serial televisi, dan animasi, tetapi juga industri permainan digital.

Salah satu proyek yang telah diumumkan sebelumnya adalah Game Project HENSHIN, sebuah proyek aplikasi game baru dari waralaba Kamen Rider yang dikembangkan bersama Bandai Namco Entertainment.