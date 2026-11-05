IMS Pamerkan Audio Hi-Fi Berkelas Internasional di JIAVS 2026, Ada Marantz hingga Denon

Jajaran audio dari IMS di JIAVS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Inti Megah Swara (IMS) membawa sejumlah audio Hi-Fi berkelas internasional dari Denon, Marantz, dan Polk Audio dalam ajang Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2026.
Pameran yang berlangsung pada 5-7 November 2026 di Fairmont Jakarta itu menampilkan berbagai perangkat hi-fi hingga sistem home cinema.
Ketiga merek tersebut menghadirkan karakter dan teknologi berbeda. Pengunjung bisa mencoba langsung perangkat audio yang dipamerkan, mulai dari sistem stereo untuk mendengarkan musik hingga perangkat hiburan rumah.
Brand Manager Marantz di PT Inti Megah Swara Gunawan Tantomo mengatakan, keikutsertaan IMS dalam JIAVS 2026 menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba langsung berbagai teknologi audio yang ditampilkan.
"Bagi kami, acara seperti ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, membangun apresiasi terhadap kualitas suara, dan terus mendukung perkembangan komunitas audio di Indonesia," ujar Gunawan di Jakarta, Kamis (4/11).
Dalam pameran tahun ini, IMS menggunakan konsep ruang terpisah berdasarkan identitas masing-masing merek.
Marantz menampilkan perangkat yang menggabungkan teknologi audio dan desain, sedangkan Denon membawa sejumlah AV receiver untuk kebutuhan hiburan rumah.
Sementara itu, Polk Audio menghadirkan pilihan loudspeaker untuk mendengarkan musik maupun menikmati tayangan home cinema.
Salah satu yang diperkenalkan adalah dua perangkat terbaru Denon untuk tahun 2026, yakni AVR-X2900H BKE2 dan AVC-X3900H BKE2. Keduanya merupakan penerus model sebelumnya dengan sejumlah pembaruan teknologi.
Kedua perangkat tersebut menggunakan digital-to-analog converter (DAC) 32-bit untuk menghasilkan reproduksi suara yang lebih jernih dan detail.
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