5 Cara Memeriksa Kesehatan Baterai HP Android, Kenali sebelum Terlambat! 

JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis sering membuat pengguna khawatir, terutama jika ponsel baru saja diisi daya tetapi persentase baterainya kembali turun dalam waktu singkat.

Kondisi ini tidak selalu menandakan baterai rusak karena konsumsi daya aplikasi, pengaturan layar, dan kebiasaan penggunaan juga bisa menjadi penyebabnya.

Untuk mengetahui kondisi baterai, Anda bisa melakukan beberapa pemeriksaan melalui fitur bawaan HP hingga aplikasi tambahan. Cara ini dapat membantu kamu mengenali tanda-tanda penurunan performa baterai sebelum memutuskan menggantinya.

Berikut sejumlah langkah yang bisa kamu coba!

1. Periksa Kesehatan Baterai lewat Pengaturan Cara pertama adalah memeriksa menu pengaturan bawaan HP. Buka Pengaturan, kemudian cari menu Baterai atau Battery. Pada sejumlah perangkat, tersedia informasi kesehatan baterai atau Battery Health yang menunjukkan kondisi dan kapasitas baterai.

Namun, fitur ini tidak tersedia di semua HP Android. Ketersediaan serta nama menunya bergantung pada merek dan model perangkat. Jika tidak menemukan informasi kesehatan baterai, kamu bisa mencoba metode pemeriksaan lainnya.

2. Gunakan Fitur Diagnostik di HP Samsung Bagi pengguna HP Samsung Galaxy, pemeriksaan baterai dapat dilakukan melalui aplikasi Samsung Members. Aplikasi ini menyediakan fitur diagnostik untuk memeriksa kondisi sejumlah komponen perangkat, termasuk baterai.