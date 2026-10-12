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Nanda Prayoga
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.02 WIB

7 Cara Mengatasi Layar HP yang Tidak Responsif

Ilustrasi layar ponsel. (Pixabay) - Image

Ilustrasi layar ponsel. (Pixabay)

JawaPos.com - Layar HP yang kurang responsif bisa membuat aktivitas terganggu. Mulai dari mengetik pesan, membuka aplikasi, hingga menggulir media sosial, semuanya terasa lebih sulit ketika layar tidak merespons sentuhan dengan baik.

Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti layar kotor, pelindung layar bermasalah, gangguan perangkat lunak, hingga kerusakan pada komponen touchscreen. 

Sebelum membawa HP ke tempat servis, kamu bisa mencoba 7 cara berikut untuk mencari tahu penyebabnya sekaligus mengembalikan respons layar seperti semula!

1. Bersihkan Permukaan Layar HP

Minyak, debu, dan keringat yang menempel pada layar dapat mengganggu kenyamanan penggunaan touchscreen. Bersihkan layar menggunakan kain mikrofiber yang lembut dan pastikan tanganmu dalam kondisi kering saat mengoperasikan HP.

Hindari menyemprotkan cairan langsung ke layar. Jika menggunakan cairan pembersih, ikuti petunjuk dari produsen perangkat agar lapisan pelindung layar tidak rusak.

2. Lepaskan Tempered Glass yang Bermasalah

Pelindung layar yang retak, terlalu tebal, atau tidak terpasang dengan baik bisa membuat sentuhan terasa kurang responsif. Kondisi ini terutama terasa jika tempered glass tidak sesuai dengan jenis layar HP.

Coba periksa apakah terdapat gelembung udara atau bagian pelindung yang terangkat. Jika masalah tetap terjadi, kamu bisa melepasnya dengan hati-hati dan menguji respons layar tanpa pelindung tersebut.

3. Restart HP Android

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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