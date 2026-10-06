Jangan Asal Izinkan! 6 Permission Aplikasi Android yang Diwaspadai 

JawaPos.com - Saat memasang aplikasi baru di HP Android, kamu mungkin sering langsung menekan tombol "Izinkan" ketika aplikasi meminta akses tertentu.

Kebiasaan tersebut memang membuat proses penggunaan aplikasi lebih cepat, tetapi tidak semua permintaan izin perlu kamu berikan begitu saja.

Permission atau izin aplikasi pada dasarnya memungkinkan aplikasi mengakses bagian tertentu dari HP dan data pengguna. Karena itu, penting untuk memperhatikan akses apa yang diminta dan apakah memang sesuai dengan fungsi aplikasi. Jangan sampai aplikasi sederhana justru mendapatkan akses yang sebenarnya tidak dibutuhkannya.

Berikut 6 permission Aplikasi Android yang wajib kamu waspadai!

1. Akses Lokasi

Izin lokasi termasuk salah satu permission yang perlu diperhatikan karena dapat memberikan aplikasi informasi mengenai keberadaan kamu. Akses ini memang diperlukan oleh aplikasi tertentu, seperti navigasi, transportasi online, atau aplikasi yang menyediaka layanan berdasarkan lokasi.