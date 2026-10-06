Jangan Asal Izinkan! 6 Permission Aplikasi Android yang Diwaspadai 

Ilustrasi HP Android. (Pexels)
JawaPos.com - Saat memasang aplikasi baru di HP Android, kamu mungkin sering langsung menekan tombol "Izinkan" ketika aplikasi meminta akses tertentu.
Kebiasaan tersebut memang membuat proses penggunaan aplikasi lebih cepat, tetapi tidak semua permintaan izin perlu kamu berikan begitu saja.
Permission atau izin aplikasi pada dasarnya memungkinkan aplikasi mengakses bagian tertentu dari HP dan data pengguna. Karena itu, penting untuk memperhatikan akses apa yang diminta dan apakah memang sesuai dengan fungsi aplikasi. Jangan sampai aplikasi sederhana justru mendapatkan akses yang sebenarnya tidak dibutuhkannya.
Berikut 6 permission Aplikasi Android yang wajib kamu waspadai!
1. Akses Lokasi
Izin lokasi termasuk salah satu permission yang perlu diperhatikan karena dapat memberikan aplikasi informasi mengenai keberadaan kamu. Akses ini memang diperlukan oleh aplikasi tertentu, seperti navigasi, transportasi online, atau aplikasi yang menyediaka layanan berdasarkan lokasi.
Namun, kamu patut mempertanyakan permintaan lokasi dari aplikasi yang sebenarnya tidak membutuhkan informasi tersebut untuk menjalankan fungsi utamanya. Jika sebuah aplikasi hanya digunakan untuk aktivitas sederhana tetapi meminta akses lokasi, periksa kembali apakah izin tersebut memang diperlukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022