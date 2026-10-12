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Senin, 12 Oktober 2026 | 15.16 WIB

Panas Mendidih, Suhu Jatim Tembus 38 Derajat Celsius

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, gelombang hawa panas ekstrem masih akan memanggang sebagian besar wilayah Jawa Timur pada awal pekan ini.

Dimana suhu udara di sejumlah kabupaten dan kota di Jatim pada Senin (12/10) mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 38 derajat Celsius.

Lonjakan suhu panas ini dipicu dominasi cuaca cerah tanpa tutupan awan yang membentang sejak pagi hingga sore hari di hampir seluruh wilayah Jatim. Minimnya tutupan awan membuat intensitas sinar matahari langsung terasa sangat menyengat kulit.

Berdasarkan laporan suhu maksimum harian, Kota Mojokerto mencatatkan diri sebagai daerah paling panas di Jatim dengan suhu puncak menembus angka 38 derajat Celsius. Tingkat kelembapan di wilayah ini pun cukup rendah, yakni berada di kisaran 31 hingga 73 persen.

Tidak kalah terik, sejumlah daerah lain di Jatim juga mencatatkan suhu maksimum di angka 37 derajat Celsius. Di antaranya Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Nganjuk, Sidoarjo, dan Situbondo.

Selain itu, Ibu Kota Provinsi Jatim, Kota Surabaya, turut merasakan hawa terik dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celsius. Sebagian besar wilayah dataran rendah lainnya di Jatim rata-rata berada pada kisaran suhu 34 hingga 36 derajat Celsius.

Mengingat tingginya indeks panas dan teriknya cuaca siang hari ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih guna menghindari dehidrasi serta menggunakan pelindung kulit seperti tabir surya.

Editor: Bintang Pradewo
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