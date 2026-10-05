Perkuat Akar Rumput, Perindo Kejar Target Kursi DPRD Jatim Pada Pemilu 2029

JawaPos.com - DPW Partai Perindo Jawa Timur, mengejar target Fraksi DPRD provinsi setempat, pada pemilu 2029 mendatang.

Target tersebut menjadi salah satu fokus dalam Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik DPW Jawa Timur di Surabaya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Zazuli mengatakan, strategi untuk mewujudkan target itu mulai dimatangkan, dengan membedah peta daerah pemilihan sekaligus memperkuat kerja organisasi di tingkat akar rumput.

Menurutnya, pembacaan peta dapil perlu diterjemahkan menjadi kerja politik agar lebih dekat dengan masyarakat, terutama melalui isu ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

“Setelah mendapat kesempatan atau mendapatkan peluang yang cukup bagus dan dipercaya oleh masyarakat, maka kami akan terus meningkatkan kerja-kerja politik,” ujar Zazuli, Senin (5/9).

Cak Jaz, sapaan lekatnya, menuturkan, kerja kerja politik dalam bentuk fokus penguatan dan pendampingan UMKM, petani, nelayan, dan pedagang yang memang bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi.

Ditambah lagi, lanjut dia, Jawa Timur memiliki 14 dapil DPR RI dengan 120 kursi serta 38 kabupaten/kota, sehingga besarnya wilayah dan beragamnya karakter sosial-ekonomi masyarakat membuat strategi politik tidak dapat diseragamkan.