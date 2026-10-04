Dipicu Cemburu, Perempuan di Gresik Bacok Tunangannya hingga Tewas

Tim Inafis Polres Gresik lakukan olah TKP insiden pembacokan hingga tewas di Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti. (Polres Gresik)
JawaPos.com - Suasana pagi di Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti, Gresik pada Sabtu (3/10) pukul 08.30 WIB mendadak heboh.
Seorang perempuan berinisial IR, 22, tega membacok kekasih sekaligus tunangannya MF, 22, hingga meninggal dunia di toko bangunan Al Inayah 3 milik korban.
Kapolsek Menganti AKP Rahman menjelaskan pelaku langsung menelpon 110 usai menikam korban hingga tewas.
"Berawal dari laporan 110 yang diterima piket kami, bahwasanya saudara IF mengakui bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penusukan terhadap saudara MF pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober pukul kurang lebih 08:30 WIB," katanya.
Mendapati laporan itu, polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
Polisi kemudian berkoordinasi dengan Tim Inafis dan Satreskrim Polres Gresik untuk olah TKP.
Berdasarkan, informasi awal insiden tragis itu dipicu rasa cemburu yang timbul di hati pelaku. Namun, tetapi dilakukan pendalaman penyidik.
"Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu. Saksi sementara masih dalam pendalaman," katanya.
Untuk barang bukti, polisi mengamankan dua bilah pisau yang diduga digunakan pelaku.
"Sementara untuk tersangka sendiri sudah kami amankan di Mapolsek Menganti," tandasnya.
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