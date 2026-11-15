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Penulis: Antara
Minggu, 15 November 2026 | 19.24 WIB

Bilal Hasan Dikalahkan Luis Garule

Bilal Hasan vs Luis Gurule. (Istimewa) - Image

Bilal Hasan vs Luis Gurule. (Istimewa)

JawaPos.com - Atlet Mix Martial Art (MMA)  Bilal Hasan takluk dari Luis Garule dalam duel kelas terbang UFC 334 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, pada Minggu.

The IndoNinja langsung bermain agresif pada ronde pertama dengan melancarkan serangan cepat di mana satu tendangan kaki kanannya tepat mengenai kepala Garule yang lengah.

Tendangan Bilal merepotkan Garule yang berusaha menaklukkan Bilal lewat kuncian sehingga ronde pertama menjadi milik Bilal.

Pada ronde kedua, Bilal masih agresif menyerang lewat tendangan-tendangannya, namun Garule mencengkeram kaki Bilal untuk menjatuhkannya ke oktagon. Beruntung Bilal masih bisa mengelak.

Pada akhir ronde ini, Garule yang kembali mengunci Bilal melepaskan satu sikutan yang mengenai muka Bilal. Tapi tak lama kemudian ronde ini berakhir.

Pada ronde ketiga, Garule yang berasal dari Colorado membuat cengkeraman sehingga terjadi duel permainan bawah.

Bilal kesulitan keluar dari kuncian Garule, bahkan sempat mengucurkan darah.

Akhirnya Garule yang dominan dalam permainan bawah memenangkan pertandingan ini setelah memaksa Bilal menyerah dengan kemenangan angka tipis atau split decision.

Kekalahan ini memutus rentetan rekor positif Bilal yang tidak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan terakhir yang delapan di antaranya diakhiri dengan KO.

Editor: Banu Adikara
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bilal hasanluis garulemma

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