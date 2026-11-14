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Penulis: Antara
Sabtu, 14 November 2026 | 19.04 WIB

Cedera Otot Perut, Stephen Curry Absen 2 Pekan

Guard dari Golden State Warriors. Stephen Curry. (AP Photo/Abbie Parr) - Image

Guard dari Golden State Warriors. Stephen Curry. (AP Photo/Abbie Parr)

JawaPos.com - Megabintang Golden State Warriors Stephen Curry absen setidaknya dua pekan setelah pemeriksaan MRI memastikan cedera robekan pada otot perut, saat menghadapi Houston Rockets.

Pebasket berusia 38 tahun itu meninggalkan lapangan pada kuarter pertama karena nyeri di bagian kanan perut dan tidak kembali bermain, tulis laman NBA pada Jumat.

Curry sempat memasukkan satu tembakan tiga angka, yang menjadi momen satu-satunya perolehan poin pada laga tersebut. Setelah melepaskan tembakan, dia terlihat memegang sisi kanan tubuhnya dan merintih kesakitan.

Dia kemudian menghampiri pelatih Steve Kerr sebelum menuju ruang ganti dengan langkah tertatih.

Kerr mengatakan Curry mengaku mengalami tarikan pada area perut dan belum pernah merasakan cedera serupa. 

Curry akan menjalani evaluasi ulang dalam dua pekan mendatang. 

Tanpa Curry, Warriors kalah 108-115 melawan Rockets, yang  mengakhiri rentetan delapan kemenangan beruntun Warriors. 

Curry menjadi pencetak angka terbanyak kedua NBA dengan rata-rata 30,6 poin dalam musim 2026-2027. Dia menjadi pencetak angka tertinggi Warriors dalam enam dari delapan kemenangan tim, setelah mengawali musim dengan tiga kekalahan berturut-turut.

Editor: Banu Adikara
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