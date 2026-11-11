JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah (Ubed) melaju ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 di Jepang, Rabu, seusai menundukkan wakil Kanada Brian Yang dengan pertarungan ketat selama tiga gim 22-24, 28-26, 21-19.

Berdasarkan statistik di laman BWF, Ubed harus kehilangan gim pemuka setelah melakukan perlawanan sengit.

Kedua pemain kembali terlibat pertarungan sengit pada gim kedua. Wakil Indonesia bahkan terlihat sempat mengalami kesulitan untuk menguasai pertandingan.

Gim kedua pun berlangsung dramatis dan penuh kejutan. Kedua pemain saling mengejar angka hingga melewati angka normal yakni 21 poin.

Namun, berkat ketenangan bermain, wakil tanah air itu akhirnya berhasil mencuri gim kedua dengan skor 28-26. Keunggulan itu otomatis membuat kedudukan imbang yaitu 1-1.

Saat gim penentuan atau ketiga, persaingan ketat kembali disajikan kedua atlet tersebut. Setelah beberapa kali bergantian unggul, pada akhirnya Ubed mampu mengamankan keunggulan 21-19 sekaligus memastikan kemenangan.

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Kemenangan kontra Brian Yang menjadi bekal positif bagi Ubed untuk menghadapi babak 16 besar. Berdasarkan jadwal penyelenggara, dia akan menghadapi atlet dari Prancis Christo Popov pada Kamis (12/11).