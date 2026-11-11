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Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 21.00 WIB

Ubed Melaju ke Babak 16 Besar Kumamoto Masters 2026

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah dalam pertandingan babak pertama Korea Open 2026 yang berlangsung di Jinnan Gymnasium, Yeossu, Korea Selatan, Rabu (04/11/2026). Ubed mengakui ketangguhan tunggal Jepang Yushi Tanaka dua gim langsung 13-21 dan 17-21. ANTARA/HO-PBSI - Image

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah dalam pertandingan babak pertama Korea Open 2026 yang berlangsung di Jinnan Gymnasium, Yeossu, Korea Selatan, Rabu (04/11/2026). Ubed mengakui ketangguhan tunggal Jepang Yushi Tanaka dua gim langsung 13-21 dan 17-21. ANTARA/HO-PBSI

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah (Ubed) melaju ke babak 16 besar Kumamoto Masters 2026 di Jepang, Rabu, seusai menundukkan wakil Kanada Brian Yang dengan pertarungan ketat selama tiga gim 22-24, 28-26, 21-19.

Berdasarkan statistik di laman BWF, Ubed harus kehilangan gim pemuka setelah melakukan perlawanan sengit.

Kedua pemain kembali terlibat pertarungan sengit pada gim kedua. Wakil Indonesia bahkan terlihat sempat mengalami kesulitan untuk menguasai pertandingan.

Gim kedua pun berlangsung dramatis dan penuh kejutan. Kedua pemain saling mengejar angka hingga melewati angka normal yakni 21 poin.

Namun, berkat ketenangan bermain, wakil tanah air itu akhirnya berhasil mencuri gim kedua dengan skor 28-26. Keunggulan itu otomatis membuat kedudukan imbang yaitu 1-1.

Saat gim penentuan atau ketiga, persaingan ketat kembali disajikan kedua atlet tersebut. Setelah beberapa kali bergantian unggul, pada akhirnya Ubed mampu mengamankan keunggulan 21-19 sekaligus memastikan kemenangan.

Kemenangan kontra Brian Yang menjadi bekal positif bagi Ubed untuk menghadapi babak 16 besar. Berdasarkan jadwal penyelenggara, dia akan menghadapi atlet dari Prancis Christo Popov pada Kamis (12/11).

Pertemuan tersebut menjadi tantangan berat untuk menembus babak perempat final, karena Ubed selalu kalah dalam dua pertandingan terakhir melawan Popov.

Editor: Banu Adikara
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