Sabar/Reza Tak Mau Terbebani Tiket World Tour Finals Usai Tersingkir di Babak Awal Kumamoto Masters

JawaPos.com – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus angkat kaki lebih cepat dari Kumamoto Masters 2026. Mereka kalah dari pasangan Tiongkok, Hu Ke Yuan/Liang Wei Keng, dengan skor 21-23, 16-21 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, kemarin (10/11).

Mereka mengakui masih melakukan sejumlah kesalahan, terutama ketika memasuki poin-poin krusial pada gim pertama. ”Di gim pertama ada beberapa kesalahan pada poin-poin akhir. Pengembalian kami banyak menguntungkan lawan. Kami kurang teliti di situasi kritis,” ujar Sabar.

Setelah tersingkir dari Kumamoto, Sabar/Reza akan langsung mengalihkan fokus ke Hong Kong Open 2026 pekan depan. Mereka berharap bisa memperbaiki penampilan dan mendapatkan hasil lebih baik.

Namun, Reza tidak ingin terlalu jauh memikirkan peluang mereka lolos ke BWF World Tour Finals 2026. ”Kami akan jalani saja Hong Kong Open pecan depan. Tidak mau berpikir terlalu jauh apakah kami akan lolos World Tour Finals atau tidak. Sebab, kami tahu hasil kami tidak bagus di turnamen-turnamen terakhir,” ujar Reza. ”Jadi, mau coba dulu sampai mana bisa bertahan dan semoga bisa lebih baik,” imbuhnya.

Di sisi lain, Indonesia tidak diperkuat dua pasangan dalam Kumamoto Masters 2026. Mereka adalah Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan dari sektor ganda putra, serta Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dari ganda putri.

Kepala Pelatih Ganda Putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, menjelaskan bahwa keputusan menarik Devin/Faathir diambil setelah evaluasi terhadap penampilan mereka dalam tiga turnamen di Eropa. Hasil yang belum memuaskan menjadi salah satu pertimbangannya. Devin/Faathir selanjutnya akan difokuskan menjalani latihan selama dua pekan sebagai persiapan menuju Hong Kong Open dan Syed Modi India Super 300.