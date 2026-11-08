Lutut Bermasalah, Apriyani Rahayu Berpotensi Absen Hingga Akhir 2026

Apriyani Rahayu akan bermain dengan Taufik Aderya, pemain yang baru masuk Pelatnas PBSI pada September 2025. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pebulu tangkis Indonesia Apriyani Rahayu berpotensi absen hingga akhir musim 2026 akibat masalah pada lututnya yang membutuhkan waktu pemulihan sekitar satu bulan.
Kepala pelatih ganda campuran pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Nova Widianto mengatakan jadwal turnamen yang berdekatan dengan masa pemulihan membuat peluang Apriyani kembali bertanding tahun ini semakin kecil.
"Apri sendiri kemarin ada sedikit kendala di dengkulnya, tapi cuma butuh istirahat. Mungkin untuk tahun ini dia batal semua karena satu bulan istirahatnya, sementara turnamen mepet," kata Nova di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Kamis.
Apriyani mengalami masalah pada lutut saat berpasangan dengan Bagas Maulana pada babak 16 besar Polytron Kudus Indonesia Masters 2026, Kamis (22/10).
Ketika menghadapi pasangan Thailand Phuwanat Horbanluekit/Fungfa Korpthammakit, Apriyani terpeleset saat berusaha menjangkau kok di depan net sehingga lututnya yang pernah menjalani operasi kembali terasa sakit.
Insiden tersebut membuat Bagas/Apriyani mundur setelah kedua pasangan berbagi kemenangan dalam dua gim dengan skor 21-18, 17-21.
Nova menjelaskan masalah lutut Apriyani tidak tergolong serius. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Greysia Polii itu bahkan sudah mulai menjalani latihan teknik secara bertahap.
"Cederanya sih tidak terlalu parah, ini sudah mulai latihan, sudah mulai skill dikit-dikit," ujar Nova.
Meski kondisi Apriyani membaik, tim pelatih tetap mempertimbangkan waktu pemulihan sebelum mengizinkannya kembali bertanding.
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