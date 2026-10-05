Momen Lalu Iqbal Berbahasa Rumania saat Sambut Dubes Curi Perhatian Netizen

JawaPos.com — Kemampuan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal berdialog menggunakan bahasa Rumania saat menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia Dan Adrian Balanescu mencuri perhatian di media sosial. Potongan video pertemuan tersebut beredar di berbagai platform dan mendapat banyak respons dari pengguna media sosial.

Dalam video tersebut, gubernur yang akrab disapa Lalu Iqbal itu terlihat berbincang langsung dengan Balanescu. “Sunt foarte bucuros de vizita (terima kasih sudah berkunjung ke sini),” kata Lalu Iqbal yang kemudian diikuti perbincangan akrab dalam bahasa Rumania.

Balanescu terlihat cukup terkejut. Apalagi, Lalu Iqbal bisa menjawab berbagai pertanyaan yang dia ajukan dalam bahasa Rumania. “Vorbiti foarte bine in romaneste (Anda berbicara dalam bahasa Rumania dengan sangat baik),” kata Balanescu. Keduanya kemudian tertawa bersama.

Dalam potongan video yang diunggah akun Threads @sandinasasha, kemampuan bahasa asing Iqbal kemudian menjadi bahan perbincangan. Akun tersebut membandingkan kemampuan berbahasa Rumania Iqbal dengan kemampuan berbahasa Inggris yang lebih umum digunakan dalam komunikasi internasional.

“Bisa bahasa Inggris lancar aja udah bagus banget, lah ini bahasa Rumania wkwkw. Bisa-bisanya warga NTB dapet pemimpin kaya gini,” tulis @sandinasasha. Hingga Senin, 5 Oktober 2026, komentar tersebut mendapatkan lebih dari 600 tanda suka.

Dalam komentar lainnya, akun yang sama bahkan mengaku iri dengan NTB. “Jujur, iri banget sama daerah yang punya pemimpin kaya gini, kapan ya daerah se-Indonesia kepala daerahnya begini semua,” tulisnya. Komentar itu juga memperoleh ratusan tanda suka dari pengguna Threads lainnya.

Respons serupa disampaikan pengguna Threads @anyaaureel. Dia menyoroti cara Iqbal berkomunikasi dalam pertemuan tersebut. “Wow..jarang2 liat pejabat begini, ga asbun aja udah alhamdulillah,” tulisnya. Komentar tersebut mendapatkan sedikitnya 85 tanda suka.

Respons terhadap video tersebut juga muncul di platform lain. Dalam video yang diunggah akun Instagram @bushcoo, pengguna bahkan membandingkan kemampuan komunikasi Iqbal dengan kepala daerah di wilayah lain. Akun @ardnac_gon, misalnya, menulis, “Di pulau lain malah gubernurnya brebet pas ngomong. Padahal bahasa Indonesia,” tulisnya yang diikuti 432 likes dari pengguna lainnya.

Sementara akun @sinamotcom menanggapinya dengan nada humor. “Di Kalimantan ada gubernur yg bisa bahasa Alien 😂,” tulisnya. Komentar tersebut mendapatkan sedikitnya 80 tanda suka.