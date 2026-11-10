Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat prihatin atas insiden rombongan Bobotoh dalam perjalanan pulang setelah menyaksikan pertandingan Persib Bandung melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Manajemen Persib Bandung menyayangkan peristiwa yang membahayakan para pendukungnya tersebut.

Klub juga berharap seluruh Bobotoh yang terdampak mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan simpati kepada para suporter yang mengalami kejadian tersebut.

Dia menilai setiap pendukung yang datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim seharusnya bisa melakukan perjalanan dengan aman hingga kembali ke rumah.

"Kami sangat prihatin atas insiden ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Persib, dan sudah seharusnya setiap suporter dapat melakukan perjalanan serta kembali ke rumah dengan aman," ujar Adhitia.

Menurut Adhitia, rivalitas dalam sepak bola memang tidak bisa dipisahkan dari kompetisi.

Namun, persaingan antarsuporter seharusnya tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.