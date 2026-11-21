JawaPos.com - Bournemouth akan berhadapan dengan Nottingham Forest dalam pertandingan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Bermain di Vitality Stadium menjadi kesempatan bagi Bournemouth untuk memanfaatkan keuntungan kandang dan mendapatkan hasil maksimal di hadapan pendukungnya.

Bournemouth diperkirakan tampil menekan dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan.

Permainan agresif dan kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap bisa menjadi faktor penting bagi tuan rumah untuk membongkar pertahanan Nottingham Forest.

Berdasarkan prediksi SoccerStat, Bournemouth sedikit lebih diunggulkan dengan peluang kemenangan sekitar 46 persen.

Nottingham Forest memiliki peluang sekitar 27 persen, sedangkan kemungkinan hasil imbang berada di angka 27 persen.

Menariknya, model tersebut menempatkan skor 1-1 sebagai hasil yang paling mungkin terjadi.

Nottingham Forest diprediksi tidak akan membiarkan Bournemouth menguasai pertandingan dengan mudah.

Tim tamu bisa mengandalkan organisasi pertahanan yang solid serta serangan balik cepat untuk mencari peluang mencetak gol.

Pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin.