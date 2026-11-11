Bursa Transfer Liverpool Memanas, Diogo Costa Masuk Radar Pengganti Alisson

JawaPos.com - Liverpool mulai ghadapi sejumlah keputusan penting terkait komposisi skuad menjelang bursa transfer 2027.

Masa depan beberapa pemain menjadi perhatian, mulai dari penjaga gawang Alisson Becker, bek pinjaman Ronald Araújo, hingga Jeremie Frimpong yang dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan Anfield.

Berbagai kabar tersebut membuat aktivitas transfer The Reds diperkirakan menjadi salah satu topik menarik dalam beberapa bulan mendatang.

Menurut laporan Sky Sports, Alisson mengungkapkan keinginannya untuk tetap membela Liverpool meskipun kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini.

Kiper asal Brasil tersebut mengaku masih bahagia di Anfield dan ingin terus bermain di level tertinggi. Ia juga mengonfirmasi bahwa agennya telah melakukan pembicaraan dengan pihak klub mengenai kontrak baru.

Pernyataan tersebut menjadi kabar positif bagi suporter Liverpool yang khawatir kehilangan salah satu pemain penting mereka.

Liverpool disebut mulai mempertimbangkan rencana jangka panjang untuk posisi penjaga gawang. Nama Diogo Costa dari FC Porto dikaitkan dengan klub sebagai salah satu calon penerus Alisson.

Diogo Costa masuk dalam daftar target Liverpool dengan perkiraan nilai transfer sekitar 40 juta euro. Namun, kabar ketertarikan itu belum disertai konfirmasi resmi mengenai penawaran atau negosiasi dari Liverpool.