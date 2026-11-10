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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 22.16 WIB

Prediksi Skor Huddersfield Town vs Liverpool U-21: The Reds Muda Siap Bikin Kejutan! 

Liverpool Under-21s berpeluang mencuri kemenangan atas Huddersfield Town dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Accu Stadium, Rabu (11/11/2026). (Liverpool FC Academy) - Image

Liverpool Under-21s berpeluang mencuri kemenangan atas Huddersfield Town dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Accu Stadium, Rabu (11/11/2026). (Liverpool FC Academy)

JawaPos.com — Prediksi skor Huddersfield Town vs Liverpool Under-21 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Accu Stadium, Selasa (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Rotasi pemain tuan rumah berpotensi membuka peluang bagi The Reds muda untuk mencuri kemenangan meskipun sudah dipastikan tersingkir.

Huddersfield Town sebenarnya berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pertama.

Sementara itu, Liverpool Under-21 menempati peringkat ketiga dengan dua poin dan tidak lagi memiliki kesempatan melaju ke fase gugur.

Pertandingan ini menghadirkan situasi menarik karena kedua tim membawa kepentingan berbeda menjelang peluit pertama dibunyikan.

Huddersfield Town ingin mengamankan status juara grup, sedangkan Liverpool Under-21 berusaha menutup perjalanan mereka dengan hasil positif.

Huddersfield Town Unggul di Klasemen, Mengapa Tetap Berpotensi Kalah?

Huddersfield Town menjadi favorit karena memimpin klasemen grup EFL Trophy dengan enam poin dan produktivitas delapan gol dalam dua pertandingan.

Mereka juga mempunyai keunggulan selisih lima gol atas Doncaster Rovers yang sudah menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup.

Catatan tersebut membuat peluang Huddersfield Town mempertahankan posisi teratas sangat besar meskipun pertandingan terakhir belum dimainkan.

Kemenangan telak 5-0 atas Rochdale pada 6 Oktober menjadi bukti kemampuan lini serang mereka ketika tampil dengan kekuatan terbaik.

Editor: Banu Adikara
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