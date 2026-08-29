Lamine Yamal Terlihat Tidak Bahagia di Barcelona, Ada Apa?

Lamine Yamal / ig @lamineyamal
JawaPos.com - Lamine Yamal seharusnya menikmati malam yang menyenangkan setelah Barcelona membuka musim La Liga 2026/27 dengan kemenangan telak 5-0 atas Elche.
Namun, perhatian justru tertuju kepada sang pemain sayap. Yamal terlihat cukup kesal setelah ditarik keluar oleh Hansi Flick sekitar satu jam pertandingan berjalan.
Kamera bahkan menangkap ekspresi sedih pemain berusia 19 tahun tersebut ketika sudah berada di bangku cadangan.
Situasi itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Apakah Yamal kecewa karena diganti? Atau ada sesuatu yang lebih serius di balik ekspresinya? Kini, muncul dugaan bahwa masalahnya mungkin tidak berkaitan langsung dengan keputusan Flick.
Yamal Diduga Sedih karena Tiga Sahabatnya
Yamal merupakan salah satu pemain paling penting di Barcelona. Karena itu, perubahan suasana hatinya tentu langsung menarik perhatian para pendukung.
Ketika meninggalkan lapangan dalam pertandingan melawan Elche dan kemudian terlihat seperti hendak menangis di bangku cadangan, kekhawatiran pun muncul.
Melansir Give Me Sport, presenter televisi Spanyol Josep Pedrerol bahkan mengungkapkan bahwa pihak klub disebut ingin berbicara langsung dengan Yamal mengenai ekspresinya.
"Saya diberitahu di klub bahwa mereka akan menanyakan hal itu langsung kepadanya besok, karena mereka telah menerima foto-foto yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka akan bertanya kepadanya apakah semuanya baik-baik saja," kata Pedrerol di acara El Chiringuito.
Namun, ada dugaan lain yang cukup menarik. Tokoh media Barcelona, Jota Jordi, mengatakan bahwa kesedihan Yamal mungkin berkaitan dengan kemungkinan kehilangan tiga orang terdekatnya di ruang ganti.
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