Lamine Yamal, Pecahkan Rekor Liga Champions dengan 14 Gol Sebelum Berusia 20 Tahun

JawaPos.com – Lamine Yamal kembali mencatatkan sejarah di Liga Champions UEFA setelah menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak sebelum berusia 20 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (5/11), Penyerang Barcelona tersebut mencetak gol ke gawang Aston Villa dan mengoleksi 14 gol sepanjang penampilannya di kompetisi elite Eropa itu.

Torehan tersebut membuat Yamal melampaui rekor Kylian Mbappe yang sebelumnya mencetak 13 gol sebelum mencapai usia 20 tahun.

Pada usia 19 tahun 113 hari, Yamal juga berhasil melewati sejumlah pemain ternama, termasuk Erling Haaland yang mengoleksi 10 gol, Patrick Kluivert dengan tujuh gol, serta Raul Gonzalez, Karim Benzema, dan Jude Bellingham yang masing-masing mencatatkan enam gol.

Gol ke gawang Aston Villa tersebut tercipta pada menit ketujuh setelah Yamal memanfaatkan kesalahan lini pertahanan lawan untuk membawa Barcelona unggul.

Pencapaian tersebut sekaligus mengakhiri penantian selama 14 hari sejak terakhir kali mencetak gol di Liga Champions ketika Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain pada 20 Oktober.

Yamal telah mengoleksi 14 gol hanya dalam 37 penampilan di Liga Champions, sebuah catatan impresif yang semakin menegaskan pengaruhnya di sepak bola Eropa.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Barcelona dan pelatih Hansi Flick dalam mengembangkan potensi pemain muda asal Spanyol tersebut.