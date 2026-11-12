Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal

JawaPos.com – Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semakin adaptif tanpa meninggalkan nilai budaya dan karakter lingkungan. Gagasan yang diusung BTN Housingpreneur Batch 3 di Bali ini mempertemukan inovasi desain, kebutuhan masyarakat, dan masa depan hunian berkelanjutan.

Konsep micro-living dan rumah tumbuh ditawarkan sebagai salah satu solusi oleh Engelberth Yakobus Grenti S, arsitek asal Jakarta, melalui desain Rumah Kampung Kota. Inovasi itu mengantarkannya meraih Juara 2 kategori Rumah Nusantara Business Ideation kategori umum dalam ajang BTN Housingpreneur 2025.

Founder and Principal Architect E Design Studio tersebut mengusung konsep micro-living dan growable house atau rumah tumbuh. Pendekatan ini tidak sekadar mengoptimalkan ruang berukuran terbatas. Tetapi juga memungkinkan rumah berkembang mengikuti perubahan kebutuhan penghuninya.

Menurut Engelberth, tantangan utama perancangan hunian saat ini adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang semakin terbatas tanpa mengorbankan fungsi dan kenyamanan. Salah satu prinsip yang menjadi landasan desainnya adalah kecukupan ruang. Bahwa ruang yang ideal tidak selalu harus berukuran besar. Melainkan bagaimana setiap bagian rumah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam penerapannya, desain Rumah Kampung Kota mengintegrasikan sejumlah fungsi ruang. Dapur dapat menyatu dengan ruang makan. Sementara area kerja bisa terhubung dengan ruang komunal.

"Penggunaan furnitur multifungsi dan modular juga memungkinkan satu area memiliki lebih dari satu kegunaan," kata Engelberth dalam roadshow BTN Housingpreneur Batch 3 di Universitas Udayana (UNUD), Bali, Kamis (12/11).

Aspek kenyamanan tetap menjadi perhatian. Mengoptimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara melalui penggunaan internal courtyard, void, serta jendela berukuran besar. Dengan pengolahan desain tersebut, hunian berukuran kompak diharapkan tetap terasa lapang dan sehat.

Salah satu keunggulan konsep ini adalah fleksibilitas fungsi ruang. Rumah tidak harus memiliki pembagian fungsi yang permanen sejak awal pembangunan. Sebab, kebutuhan penghuni dapat berubah seiring waktu.

Area carport, misalnya, tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. Area tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang usaha atau perluasan aktivitas produktif penghuni. Bahkan, salah satu ruang yang awalnya dirancang sebagai kamar tidur dapat dialihfungsikan menjadi ruang kerja, toko kelontong, hingga usaha coffee and laundry.

"Dengan demikian, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal. Tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi keluarga tanpa harus selalu menambah luas bangunan," ungkapnya.

Persoalan hunian masa depan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lahan dan efisiensi ruang. Di Bali, perkembangan arsitektur juga menghadapi tantangan untuk menjaga identitas budaya di tengah perubahan gaya hidup masyarakat.

Guru Besar Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Udayana Prof. Ir. Gusti Ayu Made Suartika, ST., MEngSc., PhD menilai, rumah merupakan refleksi dari penghuninya. Karena itu, perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat secara langsung akan memengaruhi bentuk maupun fungsi rumah.

"Tradisi dalam berumah sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Karena rumah itu refleksi dari kita. Jadi kalau perilaku dan way of life kita berubah, rumah juga akan berubah," ujar dosen yang akrab disapa Prof GAM itu.

Masyarakat selama ini cenderung melihat perubahan rumah dari perspektif makro. Padahal, kebutuhan individu sebagai penghuni merupakan aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan. Manusia menjadi aktor utama dalam menentukan bagaimana rumah dibentuk dan dikembangkan.

Dia mencontohkan kehidupan masyarakat Bayung Gede yang memiliki tatanan rumah tradisional dengan pembagian zona berdasarkan aturan setempat. Namun, seiring perkembangan aktivitas ekonomi, sebagian masyarakat harus bekerja di Denpasar. Kondisi itu membuat mereka membutuhkan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Suartika menilai, anggapan bahwa rumah tradisional tidak boleh diubah perlu dipandang secara lebih terbuka. Sebab, kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti berkembang. Tradisi dalam membangun rumah, semestinya juga mempertimbangkan keputusan dan kebutuhan penghuninya. Bukan semata-mata mengikuti aturan yang didiktekan pihak lain.

"Rumah merupakan wadah bagi kehidupan seseorang secara utuh. Bukan hanya merepresentasikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas, tetapi juga sebagai individu dengan kebutuhan dan karakter tersendiri," jelasnya.

Dia menegaskan, budaya bukan sesuatu yang statis. Budaya terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, mempertahankan identitas tidak harus selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk fisik bangunan seperti kondisi semula.

"Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting sekaligus membangun identitas baru yang tetap memiliki keterkaitan dengan budaya lokal. Bahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan turut mengubah kebutuhan rumah masa depan," tegas Suartika.

Meski demikian, dia juga menekankan bahwa keputusan masyarakat untuk mempertahankan rumah tradisional tanpa perubahan harus tetap dihormati. Pilihan tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama atau communal action dalam menjaga nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu komunitas.

Deputy Regional Business BTN Kanwil Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi menyampaikan, BTN Housingpreneur menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menggali potensi inovasi dan kreativitas di sektor perumahan. Kegiatan tersebut telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Denpasar menjadi kota keempat sekaligus kota terakhir dalam rangkaian BTN Housingpreneur Batch 3 tahun ini.

Menurut Ivone, mahasiswa menjadi salah satu kelompok penting yang dilibatkan karena memiliki potensi melahirkan gagasan segar dan inovatif. Program tersebut juga membuka kategori umum. Sehingga kesempatan berinovasi dapat diikuti peserta dari berbagai latar belakang.

Dia menjelaskan, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976. Selama hampir lima dekade, jutaan masyarakat telah terbantu memiliki rumah melalui fasilitas pembiayaan tersebut. Mulai dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga segmen menengah dan atas.

Perkembangan bisnis BTN kini tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah. Perserian mulai memperluas perhatian pada pengembangan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Cakupannya meliputi sarana dan prasarana, kebutuhan interior, hingga desain rumah.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Salah satunya, melalui pengembangan material ramah lingkungan dan pemanfaatan bahan daur ulang.

"Di antaranya plastik daur ulang untuk material paving dan bahan daur ulang lainnya untuk genteng," terang Ivone.

BTN juga mendorong pengelolaan sampah melalui program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu. Sampah yang dikumpulkan dan dikelola nasabah dapat diadministrasikan sehingga hasilnya berpotensi dimanfaatkan sebagai pengurang angsuran KPR.

"Ke depannya, kami berharap semakin banyak inovasi yang lebih berkembang dan kreatif, khususnya yang berasal dari teman-teman mahasiswa," ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Udayana Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam BTN Housingpreneur Batch 3. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan industri.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun pola pikir kritis, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan. Sementara dunia industri memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat dan perkembangan sektor usaha.

"Pertemuan kedua lingkungan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami persoalan nyata di lapangan, tidak hanya berdasarkan teori yang diperoleh selama perkuliahan," ujar Agoes.

Dia menambahkan, masa depan perumahan Bali harus dibangun dengan memperhatikan tiga aspek. Yakni berakar pada identitas lokal, adaptif terhadap perkembangan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Rumah, menurut dia, bukan semata-mata tempat tinggal. Tetapi juga ruang sosial yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Karena itu, pengembangan sektor perumahan tidak cukup hanya mempertimbangkan desain, teknologi konstruksi, dan nilai ekonomi.