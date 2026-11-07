Fatmawati BTN Lifestyle Expo, Satukan Solusi Finansial dan Kebutuhan Gaya Hidup

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026. Berlangsung pada 5–11 November 2026 di RSUP Fatmawati, pameran tersebut tidak hanya menghadirkan beragam produk dan layanan finansial. Tetapi juga edukasi pengelolaan keuangan bagi seluruh insan rumah sakit.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, persoalan keuangan pribadi masih menjadi salah satu masalah serius di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi. Akibatnya, berdampak terhadap kehidupan pribadi maupun produktivitas dalam bekerja.

"Memang, salah satu masalah terbesar dalam dunia kerja adalah persoalan keuangan pribadi. Persoalan ini sering kali menjadi sumber masalah yang cukup serius," ujar Nixon saat memberikan sambutan dalam Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026 di RSUP Fatmawati.

Nixon berharap, edukasi dan alternatif pembiayaan dapat membantu pekerja memperbaiki kondisi keuangan. Bahkan, mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Sebab, kesehatan keuangan pribadi turut berpengaruh terhadap ketenangan dan kesejahteraan.

Melalui Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026, BTN juga berupaya mendekatkan berbagai solusi finansial dan kebutuhan gaya hidup, khususnya kepada para pegawai RSUP Fatmawati. Expo yang berlangsung pada 5–11 November tersebut menghadirkan beragam kebutuhan dalam satu tempat. Mulai dari perumahan, otomotif, teknologi, travel, asuransi, hingga kuliner.

Selain pameran produk dan layanan, BTN menyelenggarakan program literasi finansial melalui talkshow. Yang membahas pengelolaan keuangan, investasi, serta berbagai solusi finansial. Sehingga menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu dan tahapan kehidupannya.

Sejalan dengan transformasi Beyond Mortgage, bank pelat merah ini ingin terus memperluas layanan finansial. Mulai dari KPR, pembiayaan kendaraan, kredit multiguna, tabungan, wealth management, hingga layanan digital melalui bale by BTN. Melalui berbagai layanan tersebut, BTN ingin menjadi mitra finansial yang mendampingi perjalanan hidup nasabah, mulai dari membangun karier, memiliki rumah, membesarkan keluarga, hingga mempersiapkan masa pensiun.

"Sebab, kebutuhan finansial dokter spesialis tentu berbeda dengan perawat yang baru memulai karier maupun pegawai rumah sakit yang tengah mempersiapkan masa pensiun," jelas Nixon.

Di sisi lain, Direktur Utama RSUP Fatmawati dr. Wahyu Widodo, Sp.OT(K) menyambut baik kolaborasi dengan BTN tersebut. Menurut dia, kesehatan keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung transformasi rumah sakit. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental yang turut dipengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan.