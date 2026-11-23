JawaPos.com - Legislator Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai penguatan sistem penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) lebih mendesak daripada penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Digitalisasi dalam pemilu memang menjadi kebutuhan. Namun, sebaiknya digitalisasi fokus pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, bukan pada tahap pemilihan berupa e-voting,” kata Khozin sebagaimana diberitakan Antara Senin (23/11).

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI itu mengatakan penerapan e-voting masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama terkait keamanan siber dan tingkat kepercayaan politik (political trust). Menurut dia, tanpa sistem keamanan digital yang kuat, penerapan e-voting berpotensi memunculkan bentuk kecurangan baru berbasis siber.

“Kita masih terkendala soal keamanan digital yang berkorelasi dengan persoalan kepercayaan dan legitimasi. Kecurangan konvensional justru dikhawatirkan bergeser menjadi kecurangan berbasis siber dan digital. Sebelum keamanan digital kita kuat, sebaiknya ide e-voting diendapkan dulu,” ujarnya.

Sebaliknya, Khozin menilai penyempurnaan sistem rekapitulasi suara elektronik (Sirekap) dapat menjadi langkah yang lebih realistis untuk mempercepat proses penghitungan suara. Dia mengatakan digitalisasi penghitungan suara sejak dari tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi memangkas waktu rekapitulasi yang selama ini dapat berlangsung hingga satu bulan.

“Yang paling rasional saat ini adalah memperkuat digitalisasi penghitungannya dengan menyempurnakan Sirekap agar proses dari TPS lebih cepat dan transparan,” katanya.

Khozin menambahkan hasil penghitungan secara elektronik perlu disandingkan dengan dokumen hasil penghitungan manual. Langkah itu diperlukan untuk menjaga transparansi dan mencegah perubahan perolehan suara dalam rekapitulasi berjenjang.

“Digitalisasi ini bukan sekadar data penunjang, tetapi dapat disandingkan secara ketat dengan hasil manual untuk mencegah pergeseran suara di lapangan,” ujarnya.