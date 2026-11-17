JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, informasi mengenai latar belakang calon anggota legislatif (caleg) sudah tersedia dan dapat diakses melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dikatakan Dasco, menanggapi munculnya petisi yang mendesak agar seluruh anggota DPR membuka ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik.

Dasco menjelaskan, data pendidikan para anggota DPR ketika mengikuti proses pencalonan sebagai anggota legislatif telah tercatat dalam dokumen KPU. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui lembaga penyelenggara pemilu.

"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menambahkan, informasi mengenai rekam jejak para anggota DPR sebelum menduduki kursi parlemen juga dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang tersimpan di KPU.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," tegas dia.

Pernyataan tersebut merespons petisi di platform Change.org yang meminta agar dokumen ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI dibuka secara transparan. Petisi yang digagas Farida Octavia itu telah memperoleh dukungan lebih dari 21 ribu tanda tangan.

Dalam petisi tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada DPR, KPU, kementerian terkait, serta seluruh anggota legislatif. Pembuat petisi meminta keterbukaan informasi pendidikan sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat.

Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI agar mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada masyarakat.

Keterbukaan itu diminta mencakup pendidikan sejak tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki.

"Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," tulis pembuat petisi.

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Tuntutan kedua diarahkan kepada KPU RI dan kementerian terkait. Kedua pihak tersebut diminta memfasilitasi proses audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif. Proses pemeriksaan itu diharapkan berlangsung secara transparan dan independen.

"Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas," imbuh Farida.