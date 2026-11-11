Hadapi Pemilu 2029, Hanura Bereskan Struktur Pengurus di 7.300 Kecamatan

Ketua Task Force Partai Hanura Patrice Rio Capella. (Hanura)

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura memperkuat persiapan menghadapi Pemilu 2029. Partai menargetkan struktur kepengurusan di 7.300 kecamatan bisa segera selesai.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella saat menghadiri konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force DPP dengan jajaran DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11).

Rio mengatakan, kunjungan itu bertujuan untuk memastikan progres pembentukan struktur partai berjalan optimal, hingga tingkat distrik atau Pimpinan Anak Cabang (PAC).

"Hari ini, kita melihat progres partai di Papua Selatan berjalan dengan baik. Penguatan struktur Hanura di setiap distrik di Papua Selatan menuju 100 persen kehadiran," ujarnya.

Partai menargetkan pembentukan struktur hingga tingkat distrik selesai pada bulan depan. Dengan begitu, awal tahun 2027, kepengurusan di 7.300 distrik atau kecamatan selesai terbentuk.

"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua punya semangat yang sama, memenangkan dan mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," imbuhnya.

Di sisi lain, Hanura fokus membangun semangat para kader dalam proses perjuangan politik. Dengan begitu, target-target yang dicanangkan pada pemilu mendatang bisa tercapai.

​"Konsolidasi emosi antara DPP, DPD, sampai DPC, akan membuat kami mempunyai kesatuan gerak dan langkah dalam menghadapi Pemilu mendatang," jelasnya.

Soal tantangan kondisi geografis di wilayah Papua yang cukup menyulitkan, Rio menilai, hal itu tak menyurutkan tekad para kader di lapangan. Meski kondisi itu membuat konsolidasi membutuhkan waktu lebih panjang dibanding wilayah lain, seperti di Pulau Jawa, semangat dan tekad kader di Papua Selatan mampu mengatasi hambatan tersebut.

"Ke depan, struktur kepengurusan tingkat DPC telah siap sepenuhnya, dan siap memperkuat jaringan hingga ke tingkat ranting atau desa di seluruh Papua Selatan," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, DPP Partai Hanura melalui Tim Task Force turut menyerahkan bantuan dana operasional bagi DPD dan DPC se-Provinsi Papua Selatan. Alokasi dana ditujukan untuk pembuatan plang papan nama dengan logo baru di kantor-kantor DPC, sekaligus pembukaan rekening bank resmi atas nama partai.