Elite PSI Kompak Mundur, Pengamat: Ujian Kepemimpinan Kaesang

JawaPos.com - Mundurnya sejumlah elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari posisi strategis di partai menjadi sorotan.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, fenomena ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Ia menjelaskan, pergeseran tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika konsolidasi internal, terutama ketika PSI tengah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik pada Pemilu 2029.

mundurnya sejumlah tokoh seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka, lanjut Arifki, tidak serta-merta menjadi pertanda bahwa PSI berada di ambang pembubaran.

Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan adanya perubahan komposisi dan konfigurasi kepemimpinan di tubuh partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.

"Menurut saya, mundurnya sejumlah elite PSI ini perlu dibaca sebagai persoalan konsolidasi internal partai, bukan langsung sebagai tanda PSI akan bubar," kata Arifki kepada JawaPos.com, Selasa (10/11).

Arifki menuturkan, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan PSI menjaga soliditas organisasi di tengah perubahan kepemimpinan.

Partai berlambang gajah itu harus mampu memastikan bahwa roda organisasi tetap berjalan meskipun sejumlah figur yang sebelumnya menempati posisi penting tidak lagi berada dalam struktur strategis.

"Yang perlu dicermati adalah apakah PSI masih memiliki soliditas organisasi dan kaderisasi yang kuat, atau justru terlalu bergantung pada figur-figur tertentu," tegasnya.