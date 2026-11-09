Giring Keluar dari PSI karena Sudah Tak Sejalan, Singgung Kepercayaan dari Prabowo

Giring Ganesha resmi keluar dari PSI. (Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia turut menyinggung kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajaknya bergabung dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.
Giring mengungkapkan, Prabowo pernah menelepon dan mengajaknya berjuang bersama dalam pemerintahan pada September 2024. Ajakan tersebut langsung disambutnya tanpa keraguan.
"Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin. Tanpa ragu saya menjawab, 'Siap Bapak Prabowo, siap Bapak Presiden'," katanya di Instagram, Senin (9/11).
Mantan vokalis Nidji itu menyebut bahwa selama dua tahun mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dirinya mendapat banyak pengalaman sekaligus semakin memahami tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara.
Namun dalam perjalanan politiknya di PSI, Giring merasa terdapat sejumlah hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
"Namun dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal," ungkapnya.
Setelah melalui pertimbangan pribadi, Giring mengaku telah memutuskan mundur dari keanggotaan PSI pada pekan lalu. Keputusan tersebut kemudian disampaikannya secara terbuka melalui pernyataan pamit kepada keluarga besar partai.
"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," jelasnya.
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