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Ardini Pramitha
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Susun Strategi Hingga Level Ranting, PDIP Surabaya Mulai Perkuat Barisan Menuju 2029

Musran PDI Perjuangan Surabaya (Dok DPC PDI Perjuangan) - Image

Musran PDI Perjuangan Surabaya (Dok DPC PDI Perjuangan)

 JawaPos.com - PDI Perjuangan mentuntaskan konsolidasi Musyawarah Ranting (Musran). Dalam sesi terakhir Musran tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji meminta agar memperkuat kerja di akar rumput untuk merebut kemenangan pada Pemilu 2029.

Armuji yang juga Wakil Wali Kota Surabaya itu meminta agar kader harus aktif turun ke masyarakat. Kader harus menyerap aspirasi, dan memahami persoalan warga di wilayah masing-masing.

“Jangan mudah lelah. Jangan mudah bosan. Jaga kestabilan energi kalian untuk bisa turun ke bawah, mengorganisir masyarakat,” tegas Armuji dikutip Selasa (20/10).

Menurut Armuji, ranting merupakan ujung tombak partai di tingkat kelurahan. Karena itu, kekompakan organisasi dan kemampuan membangun kedekatan dengan warga menjadi modal penting untuk memperkuat dukungan politik. Armuji secara khusus menyoroti hasil Pemilu sebelumnya di wilayah Dapil 5.

Dia menyebut Lakarsantri dan Sambikerep sebagai dua wilayah yang berhasil dimenangkan PDIP. Sementara wilayah lainnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi partai. “Yang lainnya bukannya kalah, tapi suaranya kurang,” ujarnya.

Dia meminta kekurangan perolehan suara tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi Pemilu 2029. Kader tidak cukup hanya menyatakan siap menang, tetapi harus menunjukkan kerja nyata dengan mendengarkan keluhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

“Kalau sanggup, jangan cuma slogan itu pada malam hari ini. Tunjukkan kinerja kalian pada saat kalian turun ke bawah,” tegasnya.

Armuji juga meminta pengurus ranting membangun koordinasi dengan PAC serta memperkuat struktur anak ranting hingga tingkat RW. Jika persoalan warga tidak bisa diselesaikan langsung, aspirasi harus diteruskan kepada perwakilan partai di DPRD maupun jajaran eksekutif.

Selain memperkuat kerja di tengah masyarakat, Armuji mengingatkan pentingnya menyiapkan saksi untuk Pemilu 2029 sejak sekarang. Menurut dia, persiapan tidak boleh dilakukan secara mendadak menjelang pemungutan suara.

Editor: Diar Candra
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