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Muhammad Ridwan
Senin, 12 Oktober 2026 | 17.08 WIB

Alasan PKB Dukung 1.000 % Prabowo Dua Periode, Realisasi Program MBG hingga Kopdes Merah Putih

Wakil Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum PKB Faisol Reza (kanan) meninjau stan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 (Istimewa). - Image

Wakil Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum PKB Faisol Reza (kanan) meninjau stan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 (Istimewa).

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2029. Dukungan PKB ini mengekor sikap Partai Golkar yang lebih dulu mendukung Prabowo sebagai capres 2029.

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menegaskan dukungan partainya terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai capres didasarkan pada sejumlah program kerakyatan. Menurutnya, Prabowo layak untuk memimpin Indonesia dua periode.

"PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029 karena memang beliau sangat layak kembali memimpin Indonesia untuk dua periode," kata Faisol kepada wartawan pada Senin (12/10).

Faisol menjelaskan dukungan tersebut didasarkan pada pelaksanaan sejumlah program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Prabowo. Ia menilai berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis, hingga Sekolah Rakyat telah mulai direalisasikan.

Menurut dia berbagai tantangan dalam pelaksanaan program tersebut masih dapat ditangani oleh pemerintah. Faisol menilai hal itu menunjukkan upaya pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.

"Prabowo berhasil merealisasikan seluruh program kerakyatan, terlepas masih ada kendala, tapi semua diatasi secara baik. Itu bukti bahwa Prabowo ingin rakyat Indonesia maju, tumbuh dengan gizi yang baik, mengenyam pendidikan yang baik, memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Ia menambahkan manfaat dari program-program tersebut mulai dirasakan secara bertahap melalui kebijakan yang dijalankan pemerintah. Faisol menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu alasan partainya mendukung Prabowo untuk kembali memimpin Indonesia.

"Semua itu mulai terealisasikan dengan baik. Semua yang seharusnya didapatkan rakyat mulai terpenuhi secara bertahap melalui program- program Presiden," tegasnya.

Lebih lanjut, Faisol menekankan bahwa dukungan PKB terhadap pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama pelaksanaan program pemerintah yang menyasar masyarakat.

"Kalau saya bilang PKB 1.000 persen mendukung Prabowo Subianto maju capres 2029 tanpa alasan, kan tidak logis, padahal alasannya sangat banyak, dan memang beliau pantas memimpin kembali Indonesia," pungkasnya.

Editor: Diar Candra
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