Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut banyak anggota dewan yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Hal itu disampaikannya berdasarkan cerita pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditemuinya saat berkunjung ke Majalengka, Jawa Barat.

Mulanya, Mu'ti mengungkapkan bahwa salah satu PKBM di Majalengka memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta Paket C menjadi yang paling banyak.

"Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya," ujar Mu'ti sambil tertawa saat menyampaikannya dalam rapat bersama Anggota DPR RI, dikutip Senin (16/11).

Ia menerangkan, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya memperluas akses pendidikan melalui PKBM. Sebab, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih cukup tinggi dan penyebabnya bukan hanya persoalan ekonomi.

Baca Juga: Habiburokhman Ungkap Paripurna Pemilihan Wapres Berpotensi Mundur ke 9 Desember 2026

Mu'ti menjelaskan, sejumlah faktor lain turut menyebabkan anak tidak mengenyam pendidikan formal. Di antaranya alasan kultural seperti menikah pada usia muda, serta kendala geografis yang membuat akses pendidikan sulit dijangkau.

Karena itu, Kemendikdasmen berencana meningkatkan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk kursus-kursus. Pemerintah juga akan memperkuat peran PKBM sebagai salah satu upaya menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Namun, Mu'ti mengingatkan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Sebab, lembaga tersebut menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) sehingga data peserta didik harus tercatat dan proses pembelajarannya dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Ia mencontohkan, terdapat laporan mengenai peserta yang justru menyelesaikan Paket C lebih dahulu sebelum menuntaskan Paket B. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh kembali terjadi karena jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan.

"Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Selain memperluas PKBM di dalam negeri, Kemendikdasmen juga berencana menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Langkah tersebut menyusul temuan Mu'ti mengenai banyaknya anak pekerja migran Indonesia maupun anak diplomat yang menghadapi persoalan akses pendidikan.

Baca Juga: Viral Puluhan Dokter Muda Unpad Acungkan 3 Jari Saat Sumpah Dokter

Saat berkunjung ke Australia, Mu'ti mengaku menemukan persoalan pendidikan yang juga dialami anak-anak diplomat. Sementara itu, pemerintah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur menggunakan kurikulum Indonesia.

Program tersebut diharapkan dapat direplikasi di negara lain agar anak-anak Indonesia di luar negeri tetap memperoleh akses pendidikan sesuai kurikulum nasional.