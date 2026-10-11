Wisuda ke-100, Rektor UPN Titip Pesan Bela Negara dan Keberlanjutan Program

JawaPos.com - Momen sakral kelulusan mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur kali ini terasa begitu istimewa. Perguruan tinggi berjuluk Kampus Bela Negara tersebut menggelar Wisuda ke-100 yang bertepatan langsung dengan Dies Natalis PTNB ke-12 UPN.

Kegiatan wisuda yang meluluskan ribuan mahasiswa ini juga menjadi panggung terkahir kepemimpinan Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur, Prof. Akhmad Fauzi, menjelang pergantian kursi kepemimpinan rektorat.

Prof. Akhmad Fauzi mengungkapkan, pada periode kelulusan kali ini, sebanyak 2.443 wisudawan dan wisudawati yang resmi diwisuda. Pembagian prosesi digelar dalam empat sesi maraton sepanjang akhir pekan.

"Secara keseluruhan totalnya kita wisuda 2.443 orang dan itu kita adakan dalam empat sesi, hari Sabtu dua sesi dan hari Minggu dua sesi," ujar Prof. Fauzi kepada JawaPos.com seusai memimpin prosesi wisuda pada Minggu (11/10).

Mengingat momen wisuda ini bertepatan dengan Dies Natalis ke-12 PTNB, Prof. Fauzi memberikan pesan khusus dan mendalam kepada para lulusan yang akan segera melangkah ke dunia kerja dan bermasyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjaga identitas dan karakter utama yang telah ditanamkan selama menempuh studi di UPN Veteran Jatim.

"Pesan saya kepada wisudawan, terus jaga nilai-nilai bela negara. Karena itulah yang bisa membawa anda masuk ke dalam masyarakat dengan baik," terangnya tegas.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai orang nomor satu di UPN Veteran Jatim, Prof. Fauzi menyampaikan kesan mendalam sekaligus pesan berharga bagi suksesor atau rektor baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan.

Ia berharap kepemimpinan berikutnya dapat mengawal dan melanjutkan tiga pilar program utama yang selama ini terbukti mendongkrak reputasi kampus di kancah global.