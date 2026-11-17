JawaPos.com - Bayi berusia 0–6 bulan tetap boleh dibawa keluar rumah. Namun, orang tua perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar bayi tidak terpapar faktor-faktor yang berisiko mengganggu kesehatannya.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. T.K.P.S(K), mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan ketika membawa bayi ke luar rumah. Salah satunya adalah paparan polusi udara dan risiko penularan penyakit dari orang-orang di sekitarnya.

"Ketika dibawa keluar rumah, paling kita harus mempertimbangkan aspek pengaruh dari lingkungan, seperti udara atau asap dari orang merokok atau ada orang yang sedang batuk dan lainnya. Itu harus diperhatikan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Pasalnya, lingkungan luar rumah memiliki berbagai faktor yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap bayi. Karena itu, orang tua perlu lebih cermat memperhatikan kondisi di sekitar anak sebelum dan selama berada di luar rumah.

Teti menjelaskan, paparan asap rokok menjadi salah satu hal yang perlu dihindari. Begitu pula kontak dengan orang yang sedang mengalami batuk karena dapat meningkatkan risiko paparan penyakit pada bayi.

Selain kualitas udara, kondisi cuaca dan keberadaan orang-orang di sekitar juga perlu menjadi pertimbangan. Orang tua sebaiknya memastikan lingkungan yang didatangi tidak memberikan risiko bagi kesehatan bayi.

"Karena luar rumah itu berarti mungkin ada cuaca, ada orang-orang. Jadi, harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat berisiko negatif terhadap anak tersebut," jelasnya.