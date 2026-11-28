JawaPos.com - Produsen otomotif BAW terus memperluas jangkauan bisnisnya di Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menambah jaringan penjualan hingga mencapai 10 diler pada akhir 2026.

Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan keikutsertaan BAW dalam pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

PT BAW Automobile Trading Indonesia saat ini telah mengoperasikan empat diler dengan fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts). Keempatnya berada di Pluit, Bekasi, Surabaya, dan Batam.

Melalui fasilitas tersebut, konsumen bisa mendapatkan layanan pembelian kendaraan, perawatan berkala, hingga kebutuhan suku cadang dalam satu lokasi. Selain itu, BAW juga memiliki showroom penjualan di Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

President Director PT BAW Automobile Trading Indonesia Tang Youhu mengatakan, pengembangan jaringan penjualan menjadi salah satu upaya perusahaan memperkuat keberadaannya di pasar otomotif nasional. Hal itu juga disertai dengan peningkatan layanan setelah pembelian kendaraan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kehadiran BAW di Indonesia, tidak hanya melalui kendaraan berkualitas seperti BAW M8, tetapi juga dengan membangun ekosistem layanan yang andal dan mudah dijangkau. Pengembangan jaringan diler dan layanan purnajual menjadi bagian penting dari upaya kami untuk memberikan pengalaman kepemilikan yang semakin baik bagi konsumen,” ujar Tang Youhu di Tangerang, dikutip Sabtu (28/11).

Di sisi lain, BAW juga mulai mempersiapkan dukungan layanan bagi konsumen menjelang pengiriman kendaraan yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Persiapan tersebut meliputi perawatan kendaraan, penyediaan suku cadang, serta perluasan jaringan layanan secara bertahap.

Khusus di wilayah Jabodetabek, perusahaan berencana bekerja sama dengan sejumlah bengkel rekanan. Langkah ini ditujukan untuk memperluas pilihan lokasi perawatan dan perbaikan kendaraan sehingga konsumen tidak hanya bergantung pada jaringan diler resmi.

Sementara itu, keikutsertaan BAW dalam GAW 2026 menjadi salah satu kesempatan bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada pengunjung pameran. BAW membuka booth di Hall 1C ICE BSD, Tangerang Selatan, selama penyelenggaraan pada 20-29 November 2026.