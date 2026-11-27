JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menggandeng PT Shell Indonesia untuk memperluas jaringan layanan purna jual kendaraan Hyundai. Melalui kerja sama tersebut, Hyundai menargetkan pembentukan lebih dari 100 Hyundai Service Partner di jaringan Shell hingga 2030.

Kedua perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Hyundai N Brand Experience Center, SCBD, Jakarta, Kamis (26/11). Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki penggunaan bengkel independen tertentu dalam jaringan pelanggan distributor pelumas Shell sebagai mitra servis Hyundai.

Pengembangan jaringan tersebut ditujukan untuk menjangkau pelanggan di daerah yang belum memiliki dealer resmi Hyundai dengan fasilitas 3S (Sales, Service, dan Spare Parts). Dengan begitu, pemilik kendaraan Hyundai memiliki lebih banyak pilihan tempat untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Kenny Lee mengatakan, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan global Hyundai dan Shell yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dalam memperkuat kolaborasi kedua perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 100 Hyundai Service Partner di jaringan Shell pada tahun 2030," ujar Kenny.

Dalam rencana kerja sama ini, bengkel independen yang terpilih akan menjadi bagian dari jaringan Hyundai Service Partner. Namun, kedua perusahaan masih akan mengevaluasi lokasi dan potensi penerapannya di berbagai daerah. Seluruh layanan yang nantinya tersedia juga harus menggunakan pelumas Shell yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas Hyundai.

Presiden Direktur PT Shell Indonesia Andri Pratiwa mengatakan, pihaknya akan mendukung pengembangan jaringan tersebut melalui pengalaman dan jaringan distribusi pelumas yang dimiliki Shell.



"Melalui jaringan dan pengalaman dalam solusi pelumas yang kami miliki, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pengalaman kepemilikan kendaraan yang semakin baik," ungkap Andri.

Sementara itu, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, pengembangan Hyundai Service Partner diarahkan untuk menjangkau pemilik kendaraan di daerah yang belum memiliki dealer resmi Hyundai.

"Kolaborasi dengan Shell Indonesia menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan jaringan layanan kami, sehingga lebih banyak pelanggan Hyundai di berbagai daerah dapat menikmati layanan perawatan dan perbaikan kendaraan yang mudah dijangkau dengan standar kualitas Hyundai yang tetap terjaga," tuturnya.