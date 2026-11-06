Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dinarsa Kurniawan
Jumat, 6 November 2026 | 07.14 WIB

Hyundai Siapkan NEIRA, SUV Listrik 7 Penumpang, Buka Pre-Booking di GAW 2026

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto. (Istimewa) - Image

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto. (Istimewa)

JawaPos.com - Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan memperkenalkan NEIRA, SUV listrik tujuh penumpang dengan konfigurasi tiga baris, di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026.

Pemesanan awal atau pre-booking model listrik terbaru tersebut akan dibuka selama pameran berlangsung.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, NEIRA disiapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik dengan kapasitas lebih besar. “NEIRA dirancang sesuai karakter konsumen Indonesia,” ujar Fransiscus di Hyundai N Brand Experience Center, SCBD, Jaksel (6/11).

Kendati mengumumkan kehadiran resmi NEIRA di pasar otomotif tanah air, namun, pihak HMID belum membuka berapa harga jual model tersebut.

Kehadiran NEIRA menjadi bagian dari strategi Hyundai untuk memperluas pilihan kendaraan listrik di pasar domestik. Sebelumnya, Hyundai telah menghadirkan sejumlah model listrik, termasuk IONIQ 5 dan IONIQ 9.

Hyundai juga mencatatkan tingkat preferensi sebesar 46 persen sebagai salah satu pilihan BEV teratas di kalangan generasi milenial dan Gen Z berdasarkan riset konsumen yang dipublikasikan media.

Selain menghadirkan produk baru, Hyundai menawarkan program trade-in bagi pemilik IONIQ 5 yang ingin beralih ke IONIQ 9. Program ini ditujukan untuk memberikan pilihan peningkatan pengalaman berkendara listrik bagi konsumen.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hyundai IONIQ 9 Launching di GIIAS 2026, Harga Rp 1,49 M dengan Jarak Tempuh 734 Km - Image
Otomotif

Hyundai IONIQ 9 Launching di GIIAS 2026, Harga Rp 1,49 M dengan Jarak Tempuh 734 Km

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore