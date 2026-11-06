Hyundai Siapkan NEIRA, SUV Listrik 7 Penumpang, Buka Pre-Booking di GAW 2026

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto. (Istimewa)
JawaPos.com - Hyundai Motors Indonesia (HMID) akan memperkenalkan NEIRA, SUV listrik tujuh penumpang dengan konfigurasi tiga baris, di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GAW) 2026.
Pemesanan awal atau pre-booking model listrik terbaru tersebut akan dibuka selama pameran berlangsung.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, NEIRA disiapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik dengan kapasitas lebih besar. “NEIRA dirancang sesuai karakter konsumen Indonesia,” ujar Fransiscus di Hyundai N Brand Experience Center, SCBD, Jaksel (6/11).
Kendati mengumumkan kehadiran resmi NEIRA di pasar otomotif tanah air, namun, pihak HMID belum membuka berapa harga jual model tersebut.
Kehadiran NEIRA menjadi bagian dari strategi Hyundai untuk memperluas pilihan kendaraan listrik di pasar domestik. Sebelumnya, Hyundai telah menghadirkan sejumlah model listrik, termasuk IONIQ 5 dan IONIQ 9.
Hyundai juga mencatatkan tingkat preferensi sebesar 46 persen sebagai salah satu pilihan BEV teratas di kalangan generasi milenial dan Gen Z berdasarkan riset konsumen yang dipublikasikan media.
Selain menghadirkan produk baru, Hyundai menawarkan program trade-in bagi pemilik IONIQ 5 yang ingin beralih ke IONIQ 9. Program ini ditujukan untuk memberikan pilihan peningkatan pengalaman berkendara listrik bagi konsumen.
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